Torino: marcia indietro della procura. Non ci sono indagati.

La finale di Champions League del 3 Giugno 2017 sarà ricordata non solo per il risultato finale che ha visto vincere il Real Madrid, ma anche per il grande caos che è avvenuto a Torino, in piazza San Carlo. Nel corso della serata, come molti già sanno, 1500 persone sono rimaste ferite a causa del panico scoppiato in piazza: alcune persone sono cadute e sono state travolte dagli altri presenti, altre si sono tagliate con i vetri che erano a terra. La paura che ci fosse stato un attentato è scaturita dallo scoppio di due petardi, probabilmente confusi per una bomba.

Gli inquirenti ora stanno cercando di fare luce su quanto sia realmente accaduto: il questore Angelo Sanna ha dichiarato “Abbiamo fatto molto di più di quanto fatto in precedenza, compreso in occasione della precedente partita di Champions League con il Barcellona. Ora stiamo rielaborando tutta la situazione, in particolare per comprendere i motivi di questa tragedia, che definisco così per l’alto numero dei feriti. Seguiamo da vicino la situazione dei più gravi. Al momento la priorità è capire quello che è successo, perché è successo e trovare gli eventuali responsabili.”

Lo stesso Sanna ha anche messo a tacere le critiche riguardanti la presenza di bottiglie di vetro nella piazza: il questore ha infatti detto chiaramente che un’ordinanza anti-vetro sarebbe stata del tutto incostituzionale.

Anche il sindaco della città, Chiara Appendino, ha voluto rassicurare i cittadini, dichiarando che l’amministrazione comunale sta facendo di tutto, affinché si possano trovare i responsabili di quanto è accaduto.

Insomma, al di là del risultato calcistico, Torino ha vissuto momenti di panico, che speriamo non si ripresentino più.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, corriere.it]

[foto: unita.tv]