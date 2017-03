Tragedia a Trento: uccide i figli e si toglie la vita

Una storia terribile. Siamo nel quartiere Le Albere di Trento, una delle tante creazioni dell’architetto Renzo Piano. Qui viveva con la sua famiglia Gabriele Sorrentino, 43 anni, romano, con una precedente esperienza professionale nell’Arma dei Carabinieri, dalla quale è uscito nel 2013 per lavorare come promotore finanziario. Con il suo Suv Volvo si è diretto ieri mattina, intorno alle 10 e 30, al belvedere dell’ex hotel Panorama per farla finita e gettarsi nel vuoto. Poco prima di questo folle gesto aveva ucciso due dei suoi tre figli a colpi di martello: il più grande di 4 anni e il più piccolo di due. La bambina si è salvata perché era in gita.

Una famiglia ordinaria senza ombre? L’infanticidio prima, il suicidio poco dopo: due gesti terribili attorno ai quali gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza e comprenderne il motivo. L’uomo ha fatto un volo di centocinquanta metri ed il suo corpo è stato ritrovato qualche ora dopo. C’è incredulità tra i conoscenti della coppia e le persone del luogo per un gesto così crudele che ha portato questo giovane padre, descritto come co-protagonista assieme alla moglie di una famiglia modello, ad uccidere i suoi figli. Ma cosa si celava dietro il quadretto, apparente, di questa ordinaria famiglia della Trento bene? Le cose non andavano bene e l’uomo nascondeva la delicata situazione finanziaria in cui era scivolato.

I debiti e le bugie alla moglie. Oltre lo sgomento delle persone che conoscevano la coppia, emergono le bugie messe in piedi dal broker per reggere un castello di sabbia che alla prima onda di marea è venuto giù. L’uomo, proprio la mattina in cui ha deciso di porre fine alla sua esistenza e a quella di due dei suoi tre figli, sarebbe dovuto recarsi verso mezzogiorno dal notaio con sua moglie per firmare il rogito d’acquisto della casa in cui vivevano in affitto. Un atto di compravendita che non verrà mai firmato perché l’ex carabiniere era in pieno tracollo finanziario e da mesi non era più in grado di sostenere le rate del rent to buy – circa 36 mila euro. Un affitto con riscatto alla cui fine avrebbe comprato la casa dietro la corresponsione di una importante somma che ammonta a circa mezzo milione di euro. Gli inquirenti stanno cercando di far luce nella situazione finanziaria dell’uomo, di capire con chi si fosse indebitato o se avesse operato con alcuni investimenti non andati come previsto.

