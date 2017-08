Tragedia in una discoteca spagnola: aggredito e ucciso il giovane Niccolò

Erano partiti per trascorrere qualche giornata di vacanza a Lloret de Mar Niccolò Ciatti e i suoi amici. Mare, relax e divertimento, quello che cercano tanti giovani. Solo che il povero Niccolò, la notte tra il venerdì e sabato scorso, è rimasto vittima di un assurdo pestaggio che ne ha causato la morte.

“Siamo arrivati in discoteca a mezzanotte. Verso le tre e mezzo c’è stato un piccolo diverbio, non ho visto bene ma qualcuno ha iniziato a spingere Niccolò, che è caduto a terra, e si è aggiunto un altro a picchiarlo”: inizia così la ricostruzione di quanto avvenuto quella notte, secondo la testimonianza di Filippo Verniani, un amico della vittima.

Il giovane Niccolò è stato quindi picchiato da tre aggressori fino a perdere conoscenza. In ritardo i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo fino all’ospedale Josep Trueta, nei pressi di Girona, dove è morto dopo un giorno di lenta agonia. Un evento davvero assurdo, inspiegabile, che è avvenuto sotto gli occhi di chi, quella notte, si trovava in discoteca per divertirsi e che, invece, ha assistito a quel vile pestaggio.

I genitori del giovane Ciatti, questo ventiduenne toscano che, nella vita, faceva il fruttivendolo in un mercato, sono partiti per raggiungere Lloret de Mar con la speranza che il figlio riuscisse a superare la crisi. Il sogno di Nicolò (Nicco, per gli amici) era di acquistare una casa insieme alla sua fidanzata, Ilaria. “Aveva rivoluzionato la mia vita” ha spiegato la ragazza, ancora sotto choc per quanto successo.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini e gli agenti del Mossos, il corpo di polizia autonomo catalano, dopo aver visionato tutte le immagini, riprese dalle telecamere poste nella discoteca in cui è avvenuto il pestaggio, hanno arrestato tre persone. Dalle prime indiscrezioni sembra si tratti di tre uomini di origini russe, anche se gli amici di Niccolò hanno raccontato che gli aggressori del loro amico pare si esprimessero in lingua francese.

“Niccolò non era un attaccabrighe” ha spiegato il suo amico Filippo, che ha voluto dichiarare alle autorità di non far passare il messaggio che Niccolò fosse un poco di buono. In tutto quello che è successo, il giovane Ciatti è solo la vittima di una violenza perpetrata ai suoi danni da tre persone probabilmente sotto l’effetto di alcol e droghe.

Quanto avvenuto a Lloret de Mar sta suscitando un aspro dibattito presso i media sulla sicurezza dei nostri giovani nelle discoteche. In estate, infatti, i locali restano invasi da migliaia di ragazzi ed è difficile mantenere l’ordine e vigilare affinché altri casi di cronaca come questi non possano ripetersi. Infine anche Sandro Fallani, Sindaco di Scandinacci, città dove abitava Niccolò, ha fatto sapere che la comunità vuole esprimere il doveroso cordoglio alla famiglia Ciatti e che è pronta a dare loro tutto il supporto possibile.

