Trenitalia sotto accusa: la App proponeva convogli costosi omettendo i viaggi con le tariffe più basse

I disagi per i pendolari sono ormai all’ordine del giorno tra treni in ritardo, il caldo asfissiante e la cancellazione di alcune corse. Ma quello che ha combinato Trenitalia, questa volta, ha dell’incredibile e non consente nessun tipo di giustificazione. Le App e i servizi di self service della società ferroviaria proponevano all’utente tariffe per viaggi costosi, oscurando del tutto quelle low cost.

Una situazione che penalizzava il consumatore e che ha scatenato le indagini dell’Antitrust. Immediata la multa, di cinque milioni di euro, per Trenitalia, e la pubblicità mediatica non di certo positiva che l’azienda ha ottenuto. Quello di alterare la scelta e di indirizzare il cliente all’acquisto di biglietti per treni ad alta velocità ha scatenato l’indignazione dell’opinione pubblica.

La App di Trenitalia in sostanza ometteva tutte le informazioni al riguardo dei treni regionali, commettendo quindi una gravissima irregolarità. In merito è dovuta intervenire Federconsumatori che, in un comunicato stampa, ha spiegato l’esistenza di un regolamento europeo che impone alle società di trasporto di elencare tutte le condizioni di viaggio al passeggero, tariffe comprese.

Per Federconsumatori quello che è avvenuto ha penalizzato il cittadino da un lato, ma dall’altro ha costretto i trasporti locali a rinunciare a una fetta di mercato. Favorire soltanto una società privata come Trenitalia ha, di fatto, danneggiato in maniera evidente i treni regionali, che ormai da anni vivono una situazione economica complessa a causa del mancato sostegno da parte dello Stato.

Un altro dato che emerge dall’inchiesta compiuta dall’Antitrust è che sono anni, ormai, che Trenitalia modifica le informazioni a disposizione dei passeggeri. Per i dirigenti di questa società l’obiettivo da raggiungere è quello di incrementare i guadagni e la vendita complessiva di biglietti. Poco importa se tutto questo va a danno dei cittadini, già vessati dalle tasse e della disoccupazione.

Utilizzare una App dunque può essere veloce, certo, ma non per questo conveniente. Sul web, infatti, gli utenti invitano non solo a controllare con maggiore attenzione il tipo di biglietto che si sta acquistando, ma di dare un’occhiata ai vecchi orari cartacei e visionare tutte le offerte per evitare di incappare in un’altra truffa come quella organizzata da Trenitalia.

In merito alla maxi multa che Trenitalia dovrà pagare il Codacons parla di una grande vittoria ottenuta dal consumatore. Ma la società ferroviera si difende e, tramite i suoi legali, ha comunicato di aver sempre informato il cliente “senza alcun intento distorsivo”, indicandogli la tratta più breve da seguire per giungere a destinazione. Peccato che si trattasse sempre di quella più costosa.

[Fonte articolo: tgcom24.mediaset.it]

[Foto: notizie.it]