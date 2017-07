Trump attacca di nuovo la stampa. Il bersaglio? La CNN.

Donald Trump, il quarantacinquesimo (e forse il più criticato dai tempi di Richard Nixon) presidente degli Stati Uniti d’America, non ha mai avuto un ottimo rapporto con la stampa. Probabilmente perché buona parte dei giornalisti USA non hanno visto di buon occhio la sua candidatura prima e il suo operato in veste presidenziale poi.

L’ultima emittente a fare le spese del carattere non sempre amichevole del presidente è stata la CNN, uno dei colossi dell’informazione americana: il tycoon, infatti, ha deciso di postare sul proprio profilo Twitter un video, risalente in verità al 2007, in cui, durante un incontro di wrestling, “picchiava un uomo”. Nella clip del tweet,a coprire il volto dell’avversario di Trump c’è proprio lo stemma della CNN.

Il messaggio ha mandato su tutte le furie non solo gli organi stampa, ma anche parte dell’elettorato americano. La CNN, di suo, ha controbattuto all’uscita infelice dell’inquilino della Casa Bianca, pubblicando una nota che recita “È un giorno triste quando il presidente degli Stati Uniti incoraggia la violenza contro i reporter. Invece di prepararsi per il suo viaggio all’estero, per il suo primo incontro con Vladimir Putin, per affrontare la questione della Corea del Nord e lavorare alla riforma dell’assistenza sanitaria, si dedica a comportamenti infantili molto al di sotto della dignità del suo ufficio. Noi continueremo a fare il nostro lavoro. Lui dovrebbe cominciare a fare il suo”.

Curiosamente anche alcuni esponenti Repubblicani hanno criticato il gesto di Trump; tra questi figura il portavoce di Bush, che ha scritto “Per alcuni sarà divertente. Io lo trovo di pessimo gusto. Non mi è mai dispiaciuta una buona battaglia con la stampa. È parte della nostra democrazia avere opinioni diverse. Ma questo è troppo”.

Insomma, se va avanti così, non sappiamo quanto ancora i suoi sostenitori continueranno a stare a tutti i suoi ‘scherzi’.

[fonti articolo: ilmessaggero.it, quotidiano.net, tpi.it]

[foto: quotidiano.net]