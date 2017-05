Ucciso a 16 anni per un “mi piace” su Facebook

L’improvvisa morte di Francesco Prestia Lamberti ha profondamente scosso la comunità di Mileto, piccolo comune calabrese di poco più di 6 mila anime in provincia di Vibo Valentia. Il corpo del giovane è stato ritrovato lunedì scorso dagli inquirenti e presentava tre fori di proiettile.

A rendere la storia ancor più macabra, l’esecutore del delitto e la motivazione: a uccidere Francesco, infatti, è stato il suo migliore amico Alex, 15enne appartenente a una famiglia legata alla malavita calabrese, che avrebbe rivolto la pistola contro il suo compagno a causa di un like messo su una foto di una ragazza che, con buone probabilità, piaceva a entrambi.

A raccontare quanto avvenuto è stato l’omicida, che però non ha convinto del tutto gli investigatori: le forze dell’ordine infatti non sarebbero riuscite a ritrovare alcuna traccia di bossoli dell’arma, né tanto meno tracce di sangue a terra. Questi particolari hanno portato gli inquirenti a credere che, forse, l’omicidio sia avvenuto in qualche altra parte del paese e che il corpo di Francesco sia stato trasportato in quella zona solo in un secondo tempo.

Gli inquirenti sono dubbiosi anche su un’altra questione centrale: si crede infatti che Alex sia andato da Francesco accompagnato da un’altra persona, questo perché un ragazzo della zona, un 19enne del quale non si conoscono ancora le generalità, si sarebbe presentato in questura nei giorni scorsi per raccontare la sua versione dei fatti. Ancora non si sa se il giovane sia stato un complice o, più probabilmente, un semplice testimone che avrebbe assistito a quanto accaduto.

Intanto il paese si è stretto in lutto attorno alla famiglia di Francesco: i suoi compagni della squadra di calcio del Mileto lo hanno ricordato con tanti messaggi su Facebook.

[fonti articolo: repubblica.it, corriere.it, lastampa.it]

[foto: corriere.it]