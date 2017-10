Un buono-truffa che promette voli gratis Ryanair e spesa su Amazon

Quella delle truffe online è un vero e proprio fenomeno in costante crescita: sono centinaia le vittime che, ogni anno, vengono raggirate tramite mail a scopo di lucro, ed è difficile prevederle perché esse si aggiornano con nuovi sistemi e mediante complessi meccanismi.

Non è raro dunque trovare nella propria casella postale mail informative che propongono buoni sconto da mille euro per voli gratis della compagnia aerea Ryanair. I voucher sarebbero messi a disposizione per degli improbabili finalisti di un contest che, in realtà, non esiste.

Come riconoscere la truffa?

Per riconoscere la truffa c’è anche un metodo infallibile: basta controllare il refuso sul nome della compagnia aerea. Infatti, nel messaggio comparirà la scritta “Rayanar” e non Ryanair, segnale che deve indurre subito quanti riceveranno questa mail della sua assoluta inaffidabilità.

Inoltre bisogna diffidare sempre delle mail di questo tipo perché nessuno regala niente e, di questi fantomatici buoni sconto, non c’è traccia nemmeno nel sito della compagnia citata. Se l’errore ortografico è un modo che abbiamo per capire che si tratta di un raggiro, bisogna prestare una maggiore attenzione al contenuto di ogni messaggio che riceviamo online.

Ma questa volta i truffatori hanno creato altre proposte per invogliare chi legge a sottostare ai loro accordi e cliccare sui link che allegano nelle mail e che, inevitabilmente, invitano a fornire loro dati sensibili che riguardano carte di credito e altro. In tal senso lo stesso meccanismo visto per Ryanair viene utilizzato anche per i buoni sconto che riguardano Amazon e Lidl.

Le ultime segnalazioni ricevute dalla Guardia di Finanza riferiscono proprio di utenti truffati dall’ennesima proposta su buoni sconto che, questi due grandi colossi, proporrebbero a tutti loro clienti. In questo caso si tratta di coupon che permetterebbero di acquistare prodotti di vario tipo e che, invece, si rivelano inesistenti.

Si prevede che questi messaggi presto invaderanno anche la chat di WhatsApp, in modo da diffondersi in modo capillare ovunque. Per questo motivo bisogna stare attenti sia al contenuto del messaggio, sia al modo in cui è scritto, spesso pieno di strafalcioni grammaticali (i truffatori non sono certo dei professori usciti dall’Accademia della Crusca).

Ma tutto ciò non basta perché bisogna sempre contattare le compagnie dell’offerta e controllare l’entità della proposta pubblicitaria. E, in caso di truffa, segnalarle alle autorità competenti in modo da informare altre persone che, per sfortuna o disattenzione, rischiano di perdere i loro soldi nel modo più subdolo possibile.

[Foto: ecodibergamo.it]