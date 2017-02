Vasto: uomo spara al giovane che investì la moglie

Fabio Di Lello non si è mai ripreso dalla morte della moglie, la 34enne Roberta Smargiassi, che lo scorso anno è stata uccisa dal 20enne Italo D’Elisa. L’incidente stradale in cui Roberta rimase coinvolta ha letteralmente distrutto la vita del marito, che ha deciso di farsi giustizia da solo. D’Elisa, il giorno dell’incidente, si trovava a bordo della sua Punto e, non fermatosi a un semaforo rosso, ha travolto Smargiassi per poi schiantarsi contro una vettura che si trovava sulla carreggiata opposta. Fabio e Roberta si erano sposati pochi mesi prima.

La storia ha fatto sì che l’intero paese di Vasto, luogo della tragedia, si stringesse attorno alla famiglia della giovane. Tutti hanno chiesto giustizia per la morte di Roberta, tutti incluso il marito. Le forze dell’ordine si sono dunque subito messe a lavoro e le indagini si sono chiuse a novembre scorso: D’Elisa, in seguito ad alcuni test, era risultato completamente pulito da qualsiasi sostanza avesse potuto alterarne lo stato psichico. Nel suo sangue non c’erano tracce d’alcol e di droga. A breve il 20enne avrebbe dovuto affrontare la prima udienza dal gup. Avrebbe, perché Fabio Di Lello, forse consumato dalla rabbia, ha deciso di ucciderlo, colpendolo all’addome con tre colpi di pistola. L’uomo ha atteso la giovane vittima fuori dal bar “Drink Water”; in seguito all’azione sconsiderato, l’uomo è andato al cimitero a trovare la moglie, sulla cui tomba ha depositato la pistola. Dopo aver confessato l’azione a un amico, Di Lello si è consegnato alla polizia e si trova ora in stato di fermo.

L’avvocato Pompeo Del Re, legale della famiglia D’Elisa, ha dichiarato “C’è stata una campagna di odio da parte dei familiari di questa ragazza. Ora ne vediamo le conseguenze. Vedevamo manifesti dappertutto. Continui incitamenti anche su internet a fare giustizia, a fare giustizia. Alla fine c’è stato chi l’ha fatta. Si è fatto giustizia da sé. Tra l’altro dopo tempo, quindi una premeditazione. Italo è stato seguito, sono stati seguiti i suoi spostamenti e alla fine è stato ucciso. Sono stati esplosi più colpi di proiettile. ”.

Insomma, un fatto di cronaca nera che, speriamo vivamente, non coinvolga più nessuno.

