Da oggi in circolazione nuova banconota da 50 euro

È arrivata la nuova banconta da 50 euro: più sicurezza contro il rischio contraffazione. È stata diffusa ieri la nuova banconta da 50 euro, pensata con caratteristiche di sicurezza più evolute, volte a ridurre il rischio di contraffazione. Nei mesi scorsi era già toccato ad altri tagli di moneta subire un restyling: quelli da 5, 10 e 20 euro. La nuova banconta da 50 euro è quindi il quarto taglio della seconda serie di biglietti in euro. È stata scelta la denominazione “Europa”.

Quella da 50 euro è la più diffusa. È la banconota in euro più diffusa e rappresenta il 45% dei biglietti in ciricolazione. Motivo per il quale risulta essere anche la più contraffatta ed è per questo che ne è stata cocnepita una nuova, con caratteristiche più avanzate sul piano della sicurezza.

Com’è fatta? La denominazione “Europa” della nuova banconta da 50 euro si deve alla presenza del ritratto di Europa, figura della mitologia greca. Infatti, se si osserva la banconta in controluce, la finestra nella parte superiore dell’ologramma lascia vedere in trasparenza, su ambo i lati, il ritratto di Europa (questo ritratto è presente anche nella filigrana). Sul fronte del biglietto è inciso il “numero verde smeraldo“: tale cifra brillante cambia colore quando viene mossa, passando dal verde smeraldo al blu scuro.

(Foto: Today)