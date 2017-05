Divorzio: in arrivo cambiamenti per l’assegno di mantenimento

Il tenore di vita matrimoniale non sarà più un parametro di giudizio nell’assegnamento dell’assegno di mantenimento, laddove una coppia decida di divorziare. A sentenziare lo storico cambiamento è stata la Cassazione, secondo la quale saranno fondamentali l’autosufficienza e l’indipendenza economica. L’assegno mensile, dunque, non risentirà più del precedente tenore di vita. Il tutto dopo 27 anni di “storia” durante i quali il tenore era considerato un punto chiave.

Dalla Suprema Corte hanno fatto sapere che “La Prima sezione civile, con la sentenza 11504 pubblicata oggi, ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede. Il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale. Se è accertato che è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto (l’assegno di mantenimento)”.

Insomma, la società cambia e le regole si adeguano al passare del tempo: siamo certi che questa scelta farà discutere molto a lungo. Già alcune voci si sono dette scandalizzate per la scelta operata dai giudici, poiché si pensa che tale cambiamento possa avere ripercussioni negative sui soggetti più deboli della coppia. Voi pensate che sia giusto quanto scelto dai giudici?

