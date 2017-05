Ecco le 5 cose a cui prestare attenzione per le bollette luce e gas

Problemi con le bollette della luce e del gas? L’associazione Altroconsumo, la prima e la più diffusa in Italia con oltre 396.000 soci, ha stilato un elenco di cinque cose da tenere sott’occhio nel leggere le bollette della luce e del gas. Consigli utili al fine di evitare, ad esempio, consumi esagerati o il mancato arrivo della bolletta.

1. La bolletta non arriva

È bene controllare nel contratto ogni quanto sia previsto l’arrivo della bolletta (se bimestrale, trimestrale). In caso arrivi dopo la data prevista del pagamento, è bene contattare la società che fornisce il servizio e risalire così al gestore delle spedizioni.

2. L’autolettura contro le bollette gonfiate

Un altro suggerimento utile è quello di provvedere all’autolettura dei propri consumi di luce e gas. L’autolettura permette di comunicare il consumo realmente effettuato e non stimato.

3. Le bollette prescritte non vanno pagate

Altrocunsumo sottolinea poi di fare attenzione alle bollette cadute in prescrizione: “Ai consumatori non possono essere richieste somme relative a periodi antecedenti ai 5 anni dalla data di emissione della fattura”. Quindi “se la fattura contiene un importo oramai prescritto, è opportuno sospendere il pagamento della fattura limitatamente agli importi prescritti e fare un reclamo scritto con una raccomandata a/r”.

4. Verificare il profilo applicato perché “può capitare che il profilo scelto in fase di stipula del contratto non venga applicato correttamente”

Come ad esempio nel caso “di condizioni per non residenti applicate anche a residenti, oppure quelle non per uso domestico ma per altri usi”. In tal caso si può inviare un reclamo al fornitore del servizio e chiedere che venga applicato il proprio profilo.

5. Verificare che le condizioni contrattuali applicate siano quelle giuste.

Ovvero se si è richiesto “una tariffa bioraria, ad esempio, controllare che nella fattura siano indicate le diverse fasce orarie previste (f1-f2-f3)”.

(Fonte: altroconsumo.it)

(Foto: QuiFinanza)