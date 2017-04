Ecco quali sono le migliori aziende per cui lavorare in Italia

Il clima lavorativo non è un aspetto da sottovalutare ed ecco perché la Great Place to Work, società di ricerca e consulenza, ha effettuato una ricerca che mette in luce i migliori ambienti di lavoro italiano. La ricerca ha preso in considerazione parametri quali il clima organizzativo e le politiche di gestione dei collaboratori. Sono tre le tipologie di aziende che rientrano nell’indagine: quelle con oltre 500 collaboratori, quelle da 50 a 499 collaboratori e, le più piccole, da 20 a 49 collaboratori.

Le grandi aziende dove si lavora meglio? Hilton, ConTe.it-Admiral Group e American Express. Il noto gruppo alberghiero Hilton è al primo posto della classifica (sale di quattro posizioni rispetto al 2016). Al secondo posto c’è ConTe.it-Admiral Group mentre al terzo American Express. A seguire Adecco, Kiabi, Lidl, Abbvie, Eli Lilly, Re/Max e H&M.

Il podio delle medie aziende vede invece le aziende Cisco Systems, Amgen e Vetrya. Tra le aziende più piccole si trovano nomi quali Cadence Design Systems al primo posto, Volvo Servizi Finanziari al secondo e ETAss al terzo posto. Per la ricerca sono state prese in esame ben 122 aziende, alle quali sono stati sottoposti i questionari di Great Place to Work. Secondo Andrea Montuschi, presidente di Great Place to Work Italia, “i fattori discriminanti nell’analisi delle migliori aziende per cui lavorare in Italia sono i riconoscimenti per un buon lavoro, il supporto dei manager e il welfare aziendale. Sul lato delle politiche, si può inoltre affermare che oggi i Best, più che bilanciare i tempi di vita e di lavoro, puntino ad un’armonizzazione dei due a vantaggio di entrambi”.

[Foto: urbanpost.it]