Banche venete: nominati i liquidatori, niente rischi per la clientela

Il sistema bancario italiano, da molti anni ormai, non gode più di buona salute: lo hanno dimostrato le molte banche che hanno avuto bisogno di aiuto più o meno importanti da parte dello Stato.

Le ultime due banche, in ordine di tempo, a dover essere “salvate” sono state Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

Dopo il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, alcune attività di entrambe gli istituti di credito saranno cedute a Intesa Sanpaolo. Tale contratto di cessione “”include una clausola risolutiva, che prevede l’inefficacia del contratto e la retrocessione alle banche in liquidazione coatta amministrativa del perimetro oggetto di acquisizione, in particolare nel caso in cui il Decreto Legge non fosse convertito in legge, ovvero fosse convertito con modifiche e/o integrazioni tali da rendere più onerosa per Intesa Sanpaolo l’operazione, e non fosse pienamente in vigore entro i termini di legge”.

Le due banche, per poter “respirare”, saranno aiutate dallo Stato con un versamento di 5,2 miliardi di euro. Nominati i liquidatori, da Banca d’Italia fanno sapere che non ci sarà alcuna conseguenza per i risparmiatori, che saranno ampiamente tutelati. Dall’autorità di vigilanza fanno sapere che si “assicura la tutela di tutti i risparmiatori e dei creditori senior” e che “sono previste misure di ristoro per titolari di strumenti finanziari subordinati retail”.

Insomma, nonostante la situazione non sia di certo delle migliori, sembra proprio che questa volta la clientela non ci rimetterà.

[fonti articolo: corriere.it, ansa.it, repubblica.it]

[foto: ilgazzettino.it]