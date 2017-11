Paradise Paper: nuovi nomi celebri aggiunti alla lista

La grave crisi finanziaria che negli ultimi anni ha colpito l’economia mondiale ha lasciato tante persone con poco con cui vivere. Sono in molti, infatti, a versare in condizioni di estrema povertà, nonostante i ricchi e ricchissimi continuino ad avere sempre di più.

Non solo persone appartenenti alla finanza e alla politica, ma anche cantanti, multinazionali e chi più ne ha, più ne metta. Ecco allora che non ci si chiede più cosa abbiano in comune la Regina Elisabetta, Wilbur Ross (Ministro del Commercio dell’amministrazione Trump), i cantanti Madonna e il cantante degli U2 Bono (quest’ultimo spesso si è lanciato in lotte contro la povertà), il co-fondatore di Microsoft Paul Allen e “marchi” di rilievo internazionale come Nike, Adidas, Twitter e Facebook: tutti loro figurano infatti nei cosiddetti Paradise Paper. A svelare i loro nomi è stato il Süddeutsche Zeitung, un importante giornale tedesco, che ha condiviso le informazioni con il consorzio internazionale dei giornalisti investigativi: tale consorzio può contare sull’appoggio di importantissimi quotidiani quali il Guardian e il New York Times, ma anche su quello di reti televisive come la Bbc.

Su questi Paradise Paper figurano i nomi di ricchi e ricchissimi che, pur di non pagare le tasse sui loro averi, si dice abbiano nascosto parte dei beni in paradisi fiscali in cui tutto è coperto dal segreto bancario.

Insomma, se speravamo che i potenti del mondo stessero facendo veramente qualcosa per aiutare i più bisognosi a risollevarsi da una condizione non propriamente favorevole, dobbiamo rivedere le nostre posizioni. Noi intanto continuiamo a speriare che i coinvolti possano dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i loro nomi sono apparsi sulla lista per un semplice errore.

[fonti articolo: corriere.it, ilsole24ore.com, theguardian.com]

[foto: investireinborsa.info]