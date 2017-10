Ultimatum ad Airbnb: entro il 16 ottobre va pagata una tassa

Entro il 16 ottobre si dovrà pagare la tassa Airbnb sugli affitti brevi con decorrenza dal 12 settembre: è questo l’appello lanciato dal Fisco. Ancora pochi giorni per gli intermediari per mettersi in regola, prima di vedersi recapitata una multa. Si tratta della tassa sui soggiorni.

Per quanto riguarda il periodo precedente continuerà ad applicarsi lo statuto del contribuente anche se tutti i dati dovranno pervenire all’agenzia delle Entrate per tutti i pernottamenti regolari a partire dal 1 gennaio 2017. Mediante una circolare il Fisco ha fatto sapere che tale normativa è applicabile soltanto per i contratti di affitto tra privati che hanno una durata inferiore a 30 giorni. In questo caso la cedolare secca è del 21%. Nel caso in cui l’affittuario dovesse pagare con assegno, l’intermediario pagherà dopo la tassa quando compilerà la dichiarazione dei redditi. La tassa Airbnb è un’imposta ad aliquota fissa al 21% che può sostituire i vari tributi e la tassazione ordinaria. Si tratta di una normazione che un tempo era prevista soltanto per gli affitti di durata più lunga, almeno superiori a 30 giorni. Secondo le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate tale normativa si applica anche per gli affitti di breve durata.

Tale sistema risponde a quello che viene chiamato Sostituti d’imposta. Cioè il 21% non viene prelevato dalle tasche del proprietario dell’immobile affittato, ma viene trattenuta da Airbnb che poi versa al Fisco. La stessa cosa che avviene con le buste paghe dei dipendenti di un’azienda: il datore trattiene le tasse che poi andrà a versare.

Nel caso di affitti a scopo turistico la somma viene incassata dall’intermediario che poi verserà successivamente allo Stato. Nell’ipotesi in cui ci siano delle gravi violazioni di legge, o in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, si incorrerà in multe la cui cornice edittale va dai 250 euro ai 2000. Secondo le disposizioni recenti le tasse maturate nel mese di settembre devono essere pagate improrogabilmente ento il 16 ottobre. Non sono previste sanzioni per tutti gli intermediari che hanno pagato in ritardo le ritenute per io mese di giugno, luglio e agosto. Quella delle scadenze è un passaggio impostante della circolare 24/E attraverso cui l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul decreto legge n°50 del 2017. Tale normativa si applica soltanto per la locazione di immobili residenziali e relative pertinenze come box auto. La struttura deve trovarsi esclusivamente nel territorio italiano e la tassa si applica anche su eventuali servizi accessori forniti, come ad esempio la pulizia. Sono esclusi servizi che riguardano la ristorazione come la fornitura di pasti che vanno dalle cene o pranzi alla colazione.

[Foto: www.ilsole24ore.com]