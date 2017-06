Enel presenta Open Meter, il nuovo contatore elettronico 2.0

Enel presenta Open Meter, il contatore elettronico 2.0 per case e aziende. Nelle case degli italiani sta per arrivare un nuovo rilevatore dei consumi elettrici, Open Meter, per il quale si parla di un investimento di circa 4,3 miliardi di euro. Di questi, circa 1,3 miliardi di euro, saranno utilizzati per installare i primi 13 milioni di apparecchi entro il 2019. La presentazione di Open Meter è avvenuta alla presenza del premier Paolo Gentiloni.

Quali innovazioni porta Open Meter rispetto ai vecchi contatori? Il nuovo apparecchio 2.0 porta con sé diversi vantaggi:

Rilevazione dei consumi ogni 15 minuti: la misurazione dei consumi avverrà quasi in tempo reale e sarà possibile per i clienti accedere via web o app per monitorare i consumi e altri parametri importanti;

la misurazione dei consumi avverrà quasi in tempo reale e sarà possibile per i clienti accedere via web o app per monitorare i consumi e altri parametri importanti; Operazioni commerciali più veloci;

Superamento delle fasce orarie e possibilità di tariffe personalizzate (a cura dei venditori);

Interfaccia in grado di connettersi con i nuovi sistemi di domotica.

Maggiore trasparenza e risparmio in bolletta. Nella nota stampa di presentazione si parla dei diversi vantaggi lato cliente apportati da Open Meter: “Il nuovo contatore 2.0, grazie alla disponibilità dei dati di consumo ogni 15 minuti, consentirà ai clienti di conoscere con maggiore dettaglio i prelievi giornalieri di energia e l’effettiva potenza assorbita da tutti i dispositivi elettrici ed elettronici (come ad esempio computer, lavatrice, condizionatore o macchinari industriali)”. Una maggiore attenzione che si traduce per il consumatore in un possibile risparmio sulla bolletta: “Con la rilevazione più frequente dei dati di misura si ridurranno le fatture stimate, evitando i conguagli di fatturazione”.

Open Meter renderà più semplice la parte burocratica. Infine, non meno importante, con il nuovo contatore elettronico “sarà più facile e immediato ottenere l’attivazione, la modifica o la cessazione della fornitura con il proprio venditore di energia elettrica”.

(Fonte: Enel)

(Foto: Webnews)