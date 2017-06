Esame di maturità 2017: da oggi online i nomi dei commissari esterni

Esame di maturità? No panic! Sono disponibili da oggi online i nomi dei commissari esterni degli esami di Stato 2017. Ieri il Miur ha pubblicato un tweet inerente la formazione delle commissioni: “Da oggi l’elenco delle commissioni della #maturità2017 sarà disponibile nelle scuole e da domani sul nostro sito. Buono studio e #NoPanic”. In ogni commissione saranno presenti tre commissari esterni, tre interni e un presidente esterno. I commissari saranno tutti interni soltanto nelle scuole del Centro Italia colpite dal sisma (solo il presidente sarà esterno).

Esami al via fra due settimane. Gli studenti si confronteranno con la prima prova il 21 giugno e sul web già impazza il toto-temi. Il sito web Skuola.net ha condotto uno studio dal quale è emerso che ben 4 studenti su 5 si mostravano interessati a sapere chi li dovrà giudicare in sede di esame. Inoltre, il 79% degli studenti, ha dichiarato che cercherà di carpire quante più informazioni possibili sui commissari, ovvero il modo dei docenti approcciare alla propria materia, segni particolari, eventuali stranezze e fisse personali. Secondo lo studio, ai maturandi interessa sapere anche quali potrebbero essere le domande più frequenti in sede d’esame (28%) e in molti cercheranno informazioni online (42%). A contare molto è ancora il rapporto con i docenti interni che costituiscono, per quasi uno studente su tre, una fonte di informazioni sicura sugli esami.



(Foto: Giornale di Sicilia)