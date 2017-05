Fare la mamma? Se fosse un lavoro guadagnerebbe 3.045 euro al mese

Fare la mamma, un duro lavoro. Domenica 14 maggio si celebra la festa della mamma ed è proprio in questo frangente che articoli, interviste e quan’altro sottolineano l’importanza del ruolo della donna a livello familiare. E se le mamme venissero pagate per il lavoro che svolgono con i figli, il marito e tutto ciò che riguarda l’economia domestica?

Fare la mamma è come fare il manager. Il portale ProntoPro.it lo ha fatto e in una ricerca ha ipotizzato un’eventuale retribuzione delle mamme in base alle ore giornaliere svolte in casa e fuori, applicando le tariffe riconosciute a professionisti quali autista privato, chef a domicilio, collaboratrice domestica, personal shopper etc. Il risultato? Lo stipendio mensile delle mamme sarebbe paragonabile a quello di un manager, pari a circa 3.045 euro netti. Se si pensa a tutte le attività svolte quotidianamente dalle mamme non è poi difficile adoperare la parola inglese manager per dare dare loro tale qualificazione professionale.

La professione di certo più importante per una mamma è, assieme al papà, quella del coach: un punto di riferimento costante, reperibile h24 e sulla cui spalla si può sempre contare. Come ricorda la ricerca “la mamma è la prima life coach che incontriamo nel nostro percorso di vita e se volesse lucrare solo su questo potrebbe guadagnare 8.810 euro al mese, cifra che non è stata inserita nel computo”.

(Foto: UpTrend)