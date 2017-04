Fisco, spese: gite e mense scolastiche detraibili con il 730

Le mense e le gite scolastiche detraibili con il 730. I costi sostenuti per le mense e le gite scolastiche saranno detraibili dal prossimo modello 730. Questa novità è prevista dalla circolare-guida sul visto di conformità per il 730, dovuta al lavoro congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Consulta dei Caf (Centri di assistenza fiscale). La detrazione pari al 19% è già prevista per le spese di frequenza scolastica ed ora sarà estesa anche alle voci di spesa sostenute per le gite e i servizi integrativi pre e post scolastici.

Spese assicurative e Its. Saranno detraibili anche le spese per l’assicurazione della scuola e i contributi scolastici indirizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. Rientrano tra questi ultimi, ad esempio, i corsi di lingua straniera e di teatro. Gli studenti degli Istituti tecnici superiori hanno diritto a beneficiare della detrazione per i canoni di locazione.

Per ogni altra in formazione ci si può rivolgere ai vari Caf territoriali, ad un consulente di fiducia o leggere le informazioni diramate dall’Agenzia delle Entrate attraverso il sito www.agenziaentrate.gov.it

