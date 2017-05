Il lavoro? In Italia si trova ancora tramite amicizie

Cerchi lavoro in Italia? Rivolgiti ad un amico. Se l’Italia fosse per davvero un sistema virtuoso, in grado di produrre veri luoghi d’incontro per chi cerca e offre lavoro, non saremmo qui a leggere i soliti dati che descrivono il bel Paese come il luogo in cui il lavoro lo si trova solo se ci si rivolge alla propria rete di amicizie e conoscenti. Secondo i dati Eurostat, nel 2016, l’84,4% dei disoccupati si è rivolto alla propria rete di amicizie e conoscenza per trovare lavoro e soltanto il 25,6% ad un Centro pubblico per l’impiego (Cpi).

Il dato riferito al 2016 è in linea con quello del 2015 (84,8%). Desta, invece, molta preoccupazione il dato riguardante le persone che si rivolgono ai Cpi per cercare lavoro: si è passati dal 28,2% del 2015 al 25,6% del 2016. I Centri per l’impiego, o meglio la nuova Agenzia per il lavoro, lanciata con il Jobs Act, stentano quindi a diventare luoghi di riferimento per le persone disoccupate.

In Europa va molto meglio. Basta pensare che la percentuale italiana di chi si rivolge ad amici o parenti per cercare lavoro è persino superiore alla media europea (70,7%), con la Germania, ad esempio, dove si sfiora di poco il 40,4% ed i centri per l’impiego pubblici ricevono ben il 75,6% delle persone in cerca di lavoro. E i numeri non migliorano sul versante delle agenzie private con solo il 15,2% di richieste contro il 24,2% della media Ue a 28. Inoltre, soltanto il 31,3% afferma di rispondere ad annunci di lavoro pubblicati sui giornali mentre il 24,3% degli intervistati sostiene di essere stato sottoposto ad esami, test o interviste daio potenziali datori di lavoro (la media Ue è del 16%).

