La Regina Elisabetta II sta male: parla la principessa Anna

Come sta la Regina Elisabetta II? Nel Regno Unito c’è preoccupazione per Sua maesta, la Regina Elisabetta II, che dal 9 dicembre scorso non appare in pubblico per problemi di salute. A placare la curiosità dei mass media e dei sudditi è, però, in queste ultime ore, la principessa Anna. La secondogenita della Regina ha comunicato che sua madre sta guarendo da un forte raffreddore. Un malanno che ha costretto Elisabetta II ad annullare i suoi impegni fin dal 9 dicembre 2016.

Buckingam Palace: la Regina sta migliorando ed è al lavoro. Fonti di Palazzo Reale riprese dalla stampa parlano del miglioramento di Sua Maestà. La Regina, sempre secondo queste fonti, sarebbe già al lavoro sui documenti ufficiali di Stato, pur rimanendo tra le mura della residenza reale.

Il principe Filippo va invece a caccia. Diversa agenda, invece, per il consorte di Elisabetta II. Il principe Filippo ha sfidato il freddo e la pioggia al fine di presenziare alla funzione religiosa prevista per il primo dell’anno. E non solo: pare si sia dedicato anche alla consueta tradizione della caccia. Una passione che lo coinvolge tutt’oggi, alla veneranda età di 95 anni. Una dinastia dalla tempra di ferro, se si pensa che anche la madre di Elisabetta II morì nel 2002, all’età di quasi 102 anni. Non resta che augurare lunga vita alla Regina!

