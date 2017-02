Ferrovie dello Stato assume: nuovi 1000 posti di lavoro

Ferrovie dello Stato è alla ricerca di nuove leve da inserire all’interno aziende del gruppo. Stiamo parlando di 1000 nuove assuzioni. L’operazione avrà un impatto su tutto il gruppo visto che, ricorda Ghilardi, “l’età media in FS è di 49 anni, oltre il 50% dei dipendenti ha più di 50 anni, il 10% supera i 60”. Di fatto il progetto di assunzione prevede la sostituzione di mille lavoratori che saranno gradualmente accompagnati alla pensione.

I requisiti minimi per potersi candidare sono i seguenti: è richiesta un’età non superiore ai 29 anni ed un diploma ad indirizzo tecnico di almeno cinque anni. Vi è poi il requisito della patente di guida B, dell’acutezza visiva di 10 decimi per ciascun occhio con campo visivo e senso cromatico normale, oltre alla voce afona a non meno di 8 metri da ciascun orecchio.

“Le nuove assunzioni – si legge sul sito di FS – permetteranno alle varie aziende del Gruppo FS Italiane di poter contare su un ulteriore strumento a supporto del Nuovo Piano Industriale, attraverso l’acquisizione di competenze più moderne ed adeguate per la sua realizzazione“.

Per potersi candidare è necessario accedere al sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato e compilare l’apposito form allegando il proprio CV.

[Fonte articolo: today.it ; quifinanza.it]

[Foto: newnotizie.it]