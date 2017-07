Giovani e pensioni: i nati nel 1980 rischiano di uscire dal mondo del lavoro a 73 anni

Dal dopoguerra a oggi l’Italia ha affrontato diverse crisi, politiche e sociali, ma quello dell’età pensionabile è un argomento che rischia di scatenare nuove discussioni. Soprattutto per i lavoratori nati nel 1980. Queste persone, infatti, dovranno fare i conti con tutte le riforme che hanno colpito il settore pensionistico, dal calcolo contributivo introdotto nel 1995 da Lamberto Dini alla Legge Fornero applicata negli anni recenti, che tante polemiche hanno scatenato.

Secondo uno studio condotto da Stefano Patriarca, consigliere economico dell’attuale Governo, chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio del 1996 (quindi quella fascia di lavoratori nata nel 1980 e che, in teoria, ha iniziato a lavorare a quindici anni) dovrà fare i conti con delle riforme che metteranno a rischio la sua prospettiva pensionistica.

Per i nati nel 1980, che rientreranno nella fascia del contributivo introdotto dalla Legge Dini, potranno andare in pensione attraverso tre requisiti. Il primo riguarda l’assegno di vecchiaia per chi ha almeno venti anni di contributi, un’età minima di sessantanove anni e cinque mesi, e dopo aver maturato una pensione non inferiore a 1,5 dell’attuale assegno sociale (circa 640 euro).

Il secondo requisito riguarda quei lavoratori, nati nel 1980, ma che nel corso della loro vita non sono riusciti a raggiungere la soglia minima dei venti anni di contributi. Queste persone potranno usufruire della pensione posticipata solo dopo aver raggiunto i settantatré anni e cinque mesi.

Il terzo requisito coinvolge quanti lavoratori della classe 1980 intenderanno usufruire della pensione anticipata: in pratica potranno lasciare il mondo del lavoro tre anni prima del pensionamento ufficiale, ma con almeno venti anni di contributi versati e un importo non inferiore a 2,8 dell’assegno sociale.

Non è difficile notare che questo tipo di regolamento premierà solo chi ha un lavoro ben retribuito, mentre penalizzerà quelli più deboli che dovranno utilizzare il controverso sistema della pensione anticipata. Nel suo studio, Patriarca ha sottolineato che, per la generazione del 1980, è stata perfino eliminata l’integrazione del minimo, il contributo che lo Stato versava a chi percepiva una pensione bassa, uniformandola con quella di base (che è di 502 euro mensili).

Il Governo sta vagliando, insieme ai sindacati, l’applicazione dei contributi figurativi durante i periodi di disoccupazione, che saranno pagati dallo Stato, e di introdurre una pensione minima di 640 euro per i lavoratori. Queste proposte potrebbero cambiare la situazione, anche se, per i nati nel 1980, c’è una prospettiva pensionistica futura quanto mai carica di preoccupazioni.