Ilva: continuano gli scioperi dei lavoratori

I lavoratori dell’Ilva non ci stanno proprio e in tutta la penisola hanno deciso di scioperare, a causa dei 4000 esuberi comunicati dall’azienda. Non solo, a far scatenare l’ira degli operai è stato anche il nuovo contratto, per il quale molti perderebbero l’anzianità maturata nel corso degli anni.

La scelta operata dall’azienda ha scontentato pressoché tutti: i sindacati sono sul piede di guerra e molti dei segretari hanno criticato aspramente le scelte operate dagli alti piani. Su tutti l’ex Fiom Landini ha detto “A questo punto, sarebbe molto importante che Cassa depositi e prestiti entrasse nella società, anche come elemento di garanzia degli investimenti e di chiarezza sugli impegni. Sarebbe una scelta intelligente, anche a tempo: qui c’è un gruppo che ha dimostrato qualche problema di attendibilità”.

L’ArcelorMittal (azienda che ha rilevato l’Ilva) da parte sua, sta cercando di trovare una soluzione tale che possa accontentare più persone possibile. Dicono i dirigenti “Raggiungere un accordo con i sindacati dell’Ilva in tempi ragionevoli è importante perché, una volta chiusa la transazione, possiamo mettere in atto i nostri piani di investimento. E’ vitale che l’implementazione del nostro piano non venga ritardata. Oggi il nostro obiettivo era quello di fare un primo passo verso il raggiungimento di un accordo accettabile per tutti gli interessati”.

Le scelte operate nei confronti dei lavoratori hanno fatto saltare il tavolo al Mise; il ministro dello sviluppo economico Calenda ha twittato un messaggio nel quale descrive inaccettabili le proposte fatte dall’ArcelorMittal.

Si attendono ora nuovi risvolti da quella che sembra una storia che va avanti da troppo tempo. E’ bene che l’azienda trovi una soluzione a una situazione che, via via, si sta facendo sempre meno sostenibile per i lavoratori.

[fonti articolo: repubblica.it, rainews.it, tgcom24.mediaset.it]

[foto: tg24.sky.it]