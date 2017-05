ISTAT: i disoccupati over 50 superano i giovani

Il problema del mercato del lavoro in Italia non accenna a sparire: in Europa, infatti, il nostro Paese è uno di quelli che maggiormente ha risentito della pesante crisi economica che ha investito l’intero pianeta qualche anno fa. Se fino a poco tempo fa destavano preoccupazione i dati riguardanti i giovani inoccupati -i cittadini sotto i 24 anni-, ora ad allarmare sono quelli riguardanti gli over 50.

A dirlo è l’istituto nazionale di statistica, che sottolinea come il tasso di disoccupazione sia salito al 11,7%, con un aumento dello 0,2 su base annua. Per la prima volta dal 2004, come si diceva in precedenza, gli over 50 risultano meno occupati dei giovani: ben 567000, infatti, nel mese di Marzo, sono stati i cittadini con più di 50 anni a risultare disoccupati; tra i giovani, invece, il numero si ferma a 524 mila. Cifre allarmanti dunque, che lasciano ben poco spazio alla speranza di risolvere in tempi brevi una situazione che comincia a farse preoccupante.

A fare da contraltare a questo quadro poco invitante, sempre secondo l’ISTAT, ci pensano i dati sull’occupazione, che inaspettatamente, segnano positivo: i numeri parlano chiaro e si scopre dunque che i lavoratori dipendenti sono cresciuti di 63 mila unità, i permanenti di 41 mila e quelli a termine di 22 mila; al contrario calano drasticamente i lavoratori autonomi, diminuiti di ben 70 mila unità.

Come giudicare dunque una situazione del genere? Difficile da dire, ma di certo è evidente che l’Italia deve assolutamente fare qualcosa di radicale per ridare vita a un mercato del lavoro che pare sempre più stagnante.

[fonti articolo: corriere.it, ansa.it, ilmanifesto.it]

[foto: torinoggi.it]