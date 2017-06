L’app di delivery Glovo ricerca 1000 nuovi corrieri tra Milano e Roma

Glovo – l’app di anything delivery che consente agli utenti di acquistare e ricevere istantaneamente tutte le tipologie di prodotto da qualsiasi negozio, vuole rinforzare in modo massiccio il proprio staff di Glover.

Il marketplace ‘spagnolo’ sta cercando, per le sedi di Milano e Roma, ben 1000 Glover (i corrieri di Glovo) per far fronte al boom di richieste che l’app sta ricevendo in questo periodo, anche a seguito del lancio della versione romana, avvenuto proprio in questa settimana.

“Siamo molto contenti di questa risposta così positiva dei clienti romani e milanesi, significa che apprezzano un servizio completo che non si limita solo alla consegna di pasti, ma permette di ricevere (e spedire) qualsiasi prodotto, anche non food, in mezz’ora circa” ha dichiarato Matteo Pichi, Country Manager di Glovo. “Rinforzando la nostra squadra di Glover possiamo essere ancora più presenti e visibili sul territorio e, al contrario dei competitor, il nostro originale modello di business permette ai nostri collaboratori di poter lavorare durante tutto l’arco della giornata” conclude Pichi.

Chiunque lo desideri, e sia dotato di mezzo proprio (bicicletta o motorino) e uno smartphone, può candidarsi a diventare Glover. L’app offre un orario di lavoro estremamente flessibile, come nelle regole della gig-economy, in cui è lo stesso Glover a scegliere quando essere disponibile e quali consegne accettare, in piena libertà.

I Glover sono pagati a consegna e possono scegliere di lavorare lungo tutto l’arco della giornata, svincolando il proprio orario di lavoro da quello del pranzo e cena. Infatti, l’app permette anche di ordinare fiori, vestiti e molti altri prodotti o spedire oggetti, creando innumerevoli opportunità di consegna per i suoi corrieri.

Glovo, già attiva a Barcellona, Madrid, Milano, Roma, Parigi, Siviglia, Valencia, Malaga e Zaragoza, è una realtà giovane e in forte espansione e presto anche altre città italiane potranno ricevere le consegne a domicilio dai Glover.

Per maggiori informazioni e candidarsi consultate questa pagina.