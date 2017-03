Offerte di lavoro: ecco cosa ricerca il mercato

Laureati e diplomati di tutta Italia che siete alla ricerca disperata di un lavoro, aprite bene gli occhi, perché non sono in poche le aziende a cercare personale. Dopo un lunghissimo periodo di stallo, in concordanza con la gravissima crisi economica che ha colpito l’Europa, sembra finalmente giunta l’ora per un cambiamento radicale.

Tra i posti di lavoro più ambiti, quello proposto dall’ANAS fa di certo molta gola: l’azienda è alla ricerca delle figure di Specialista appalti lavori e di ingegneri impiantisti: per il primo posto è richiesta una laurea in Ingegneria civile, economia o giurisprudenza e un’esperienza pregressa di almeno 2 anni; per la seconda postazione è necessaria una laurea in ingegneria elettronica, meccanica, elettrotecnica o gestionale, con almeno 3 anni di esperienza e un’età inferiore ai 40 anni. Per inviare i curricula, spedite una mail a selezione.personale@stradeanas.it non oltre il 13 Marzo.

Anche in H&M si ricerca personale: a San Donato, Firenze, è aperta una postazione come Sales advisor, mentre a Bolzano e Merano c’è la possibilità di diventare Department Manager. Per candidarsi non sono richiesti particolari titoli di studio e per inviare la propria candidatura basta andare sul sito di H&M.

In Bartolini, azienda leader nel campo dei corrieri espressi, si ricercano rispettivamente: un impiegato ufficio partenze (a tempo parziale nella città di Bologna), un operaio di officina, un responsabile ufficio business intelligence e sistemista junior sempre a Bologna e ancora un impiegato operativo in grandi città quali Cuneo, Imperia, Ivrea, Parma, Reggio Emilia, Roma e Torino.

Insomma, di opportunità ce ne sono molte, basta solo saperle cogliere. Se il vostro profilo dovesse corrispondere a qualcuna di queste figure, è bene che vi facciate avanti per dare il là alla vostra vita lavorativa!

[fonti articolo: it.blastingnews.com, investireoggi.it]

[foto: ugl.it]