Milano: panetteria offre 5 posti di lavoro che nessuno vuole

Il bel lavoro che c’è ma che nessuno vuole fare. Il responsabile del forno di Brera di Milano, panetteria sita in corso Garibaldi, cerca cinque dipendenti ma non riesce a trovarli. Le posizioni lavorative offerte sono quelle di barista, cassiera, commessa, panettiere e pasticcere. I curriculum arrivano ma nessuno sembra avere voglia di lavorare. Perché?

È meglio la disoccupazione che il lavoro. A spiegare il perché è proprio il responsabile del forno, intervistato da Linkiesta: “I curriculum arrivano ma i problemi iniziano al colloquio. Cerchiamo una cuoca che affianchi la nostra, per darle una mano, ma nessuna vuole farlo. Avevamo preso un barista, ma ha rifiutato un contratto perché altrimenti perdeva i 700 euro di disoccupazione”.

Le motivazioni provocano non poca indignazione, soprattutto in quanti un lavoro non lo hanno davvero e faticano a trovarlo. Il titolare prosegue con altri esempi che lasciano basiti, come quello dell’aspirante cuoca: “L’altro giorno è venuta una cuoca e ce l’ha detto chiaramente: io comincio da voi, ma aspetto la risposta alla domanda di disoccupazione. Se mi danno l’assegno, non vengo. E non è venuta. Un’altra ha rifiutato il lavoro perché mi ha detto che da piazzale Loreto a qua ci metteva troppo tempo ad arrivare”. Un tragitto che, secondo il titolare, non richiede oltre 10 minuti, salvo eventuali ritardi dei mezzi pubblici.

La domanda sorge spontanea: si può preferire la disoccupazione al lavoro che forma e gratifica economicamente? In attesa di una risposta, ringraziamo gli stranieri come il panettiere egiziano e il suo aiutante rumeno, entrambi utili al forno di Brera a supplire alle mancanze di maestranze italiane poco maestranze e molto disoccupate.

(Fonte e foto: www.linkiesta.it)