Pensioni, ministro Poletti a Porta a Porta: ‘La legge Fornero ha difetti gravi’

Poletti critica la riforma Fornero: una legge con difetti gravi. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, intervenendo a Porta a Porta, trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai 1, ha affrontato il nodo della riforma delle pensioni. Per Poletti la legge licenziata dall’allora governo tecnico di Mario Monti va cambiata: “L’intervento che si è realizzato con la riforma Fornero a mio giudizio aveva dei difetti molto gravi: il tema degli esodati, il salto secco di età, senza cercare un punto di equilibrio, e non aver previsto un trattamento diversificato in ragione del lavoro”.

La Fornero va corretta. In merito ai cosiddetti lavori gravosi, Poletti ha risposto che “c’è bisogno di una discussione seria su basi scientifiche, è un tema aperto, abbiamo bisogno di criteri per capire quali sono le categorie”. Il ministro, infatti, valuta negativamente i meccanismi con cui si alzano “per tutti, di un solo colpo, senza tener conto delle diverse situazioni” i requisiti per andare in pensione. Una riforma, quindi, che per Poletti necessita di essere corretta perché “non ha rappresentato una buona soluzione, tanto che la stiamo correggendo”.

(Foto: Vita.it)