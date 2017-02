Poste Italiane bando 2017 per la ricerca di nuovi postini

Cercasi nuovi portalettere. Se non avete ancora trovato un lavoro stabile e siete alla ricerca di un impiego ben remunerato, seppur a termine, ecco il nuovo bando di Poste Italiane. Le Poste stanno cercando portalettere su tutto il territorio nazionale. Il bando scadrà il 5 marzo 2017. Ecco quanto c’è da sapere.



Requisiti da possedere: agli aspiranti portalettere è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima di 70/100 o diploma di laurea con votazione minima 102/110. Di importanza fondamentale è il possesso della patente di guida per portare il motomezzo aziendale (Piaggio Liberty). Quest’ultimo requisito è bene non solo possederlo sulla carta ma anche realmente, alla guida, visto che una delle prove selettive, l’ultima e quella decisiva, riguarda proprio la guida dello scooter a pieno carico. In caso di assunzione si dovrà presentare anche il certificato di idoneità generica al lavoro, rilasciato dalla Usl di appartenenza o dal proprio medico di base.

Tipologia di contratto: Poste Italiane offre un contratto a tempo determinato legato alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Il candidato potrà indicare una sola area territoriale di preferenza.

Per saperne di più sulle prove selettive e presentare la propria candidatura è possibile visitare il sito erecruiting.poste.it

(Foto: LeggiOggi)