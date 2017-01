Scuola: da oggi aperte le iscrizioni online per la primaria, medie e superiori

Al via le iscrizioni online. Da oggi, lunedì 9 gennaio 2017, sono aperte le registrazioni sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it e da lunedì 16 gennaio sarà possibile scegliere la scuola dove iscrivere il proprio figlio.

Iscrizioni online, tranne che per l’infanzia. Le iscrizioni saranno esclusivamente online tranne che per quelle che riguardano la scuola dell’infanzia. Qui, infatti, si potrà seguire ancora la procedura cartacea e interesserà soltanto le iscrizioni al primo anno. Quelle relative agli anni successivi saranno effettuate in automatico dalle segreterie scolastiche, a meno che i genitori non intendano trasferire i figli in altre scuole.

Procedura e tempi per iscrivere i propri figli. Ci sarà tempo fino alle ore 20 del prossimo 6 febbraio per iscrivere i propri figli alla prima classe della primaria o della secondaria inferiore o superiore. Dal Miur spcificano che, per le famiglie che vivono nelle zone terremotate, “ci saranno azioni di supporto affinché possano svolgere la procedura online con l’aiuto delle scuole e specifiche indicazioni saranno comunicate nei prossimi giorni con una circolare ad hoc”. Nelle scuole paritarie è, invece, facoltativa l’iscrizione online. Potranno essere iscritti come anticipatari alla scuola dell’infanzia e primaria anche i bambini che compiranno rispettivamente 3 anni entro il 30 aprile 2018. Sul sito c’è un’apposita mini guida e una faq list che spiega chiaramente come svolgere la procedura di iscrizione online.

(Foto: www.scuoledifoggia.it)