Maturità 2017, le tracce della prova di Italiano: Giorgio Caproni, la natura e la robotica

Oggi iniziano gli esami di Stato e mezzo milione di studenti sono impegnati nella prima prova di maturità. Numerose le tracce disponibili che gli alunni di quinta potranno scegliere, dall’approfondimento storico all’articolo in forma di saggio breve, mentre le ore a disposizione per completare il lavoro saranno sei.

La prima traccia che gli studenti potranno scegliere riguarda i “Versicoli quasi ecologici”, lirica del poeta Giorgio Caproni, un’artista livornese, scomparso nel 1990, che ha partecipato alla Resistenza e che, in vita, ha tradotto numerose opere di autori quali Charles Baudelaire e Gustave Flaubert. I maturandi dovranno analizzare la poesia di Caproni e il suo rapporto con la natura e l’ecologia, argomenti di grande attualità.

Il tema a carattere storico che gli studenti dovranno affrontare riguarda un periodo importante per il nostro Paese e che è compreso tra gli anni ’50 e ’60: l’Italia del dopoguerra fino al cosiddetto “Miracolo Economico”. Tra gli spunti che i maturandi avranno a disposizione per integrare il loro testo, un lungo estratto da “Uomini, lavoro e risorse” di Piero Bevilacqua.

Per quanto riguarda il saggio breve socio-economico l’argomento è di stretta attualità, ossia: il rapporto tra robotica e lavoro e tutte le implicazioni che questi esseri meccanici avranno nel nostro futuro. Tra gli articoli a disposizione per i maturandi, “Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano”, un testo pubblicato su Il Sole 24 Ore a firma di Enrico Marro.

Le intelligenze artificiali sono presenti anche nel saggio a carattere tecnico-scientifico su “Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro”, che gli studenti potranno scegliere, mentre per quanto riguarda l’ambito artistico-letterario, il tema da approfondire è il rapporto tra l’arte e natura, quando essa è idillio o minaccia. Gli spunti di riflessione offerti sono la visione dei quadri di William Turner e Giuseppe Pelizza, ma soprattutto la poesia “Il Lampo”, di Giovanni Pascoli, “I Limoni”, di Eugenio Montale e alcuni brevi estratti da “Le ultime lettere di Jacomo Ortis”, di Ugo Foscolo.

“Disastri e ricostruzioni” è l’argomento per il saggio breve Storico-politico, uno squarcio con riferimenti culturali a “Il Principe” di Machiavelli in cui lo studente dovrà analizzare il rapporto che il nostro Paese ha con terremoti, alluvioni e catastrofi naturali. Infine, il tema di Ordine Generale riguarda il concetto di progresso nella società attuale e le implicazioni morali e civili che esso ha avuto (e avrà) presso la civiltà moderna.

Insomma, le tracce a disposizione per i nostri maturandi sono tantissime e tutte affascinanti. In queste ore milioni di studenti, seduti tra i banchi di scuola, affrontano la prima prova di maturità. Il tema scritto gli permetterà dunque di approfondire argomenti di carattere sociale, politico, economico e letterario, imprescindibili per la loro formazione culturale.