Trasporti: venerdì 16 giugno giornata nera per i trasporti pubblici

Domani, venerdì 16 giugno 2017, sarà una giornata difficile per quanti dovranno mettersi in viaggio per motivi di lavoro o svago. E’ stata indetta una mobilitazione generale che coinvolgerà treni, aerei e mezzi urbani. La protesta ha come obiettivo la “difesa del diritto di sciopero e contro le privatizzazioni e liberalizzazioni del settore“.

Sciopero FSI dalle ore 21 di oggi alle 21 di domani. Per il trasporto ferroviario è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (esclusi Piemonte e Valle d’Aosta) dalle ore 21 di questa sera alle 21 di domani, venerdì 16 giugno. Frecce regolari: Non subiranno disagi i viaggiatori che si muoveranno con le Frecce che, riporta Trenitalia, circoleranno con regolarità sulle varie tratte. Treni regionali: Saranno garantiti i servizi essenziali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Fiumicino: garantito il collegamento tra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino con il servizio “Leonardo Express” o con autobus sostitutivi. Per prendere visione delle modifiche apportate ai treni a lunga percorrenza visitare la pagina www.trenitalia.com

La compagnia Ntv ha pubblicato sul proprio sito una lista dei treni Italo garantiti: www.italotreno.it

Sciopero trasporto aereo. Alitalia ha attivato, si legge sul suo sito, “un piano straordinario per limitare i disagi e riproteggere sui primi voli disponibili il maggior numero di passeggeri coinvolti dalle cancellazioni”. La Compagnia ha cancellato diversi voli nazionali e internazionali programmati per la giornata di venerdì 16 giugno, oltre ad alcuni collegamenti nella mattina del 17 giugno (circa una decina). Opereranno regolarmente invece i voli in programma nelle fasce di garanzia: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Per saperne di più sui voli cancellati: www.alitalia.com

Trasporto urbano: disagi anche per la circolazione di metro, autobus e tram. Nella capitale due agitazioni, rispettivamente di 24 e 4 ore, indette dai sindacati di Base e dal Sul. Le agitazioni riguarderanno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle) che le linee periferiche Roma Tpl. Nel corso dello sciopero di 24 saranno garantite le fasce di garanzia previste dalla legge: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L’agitazione di 4 ore opererà dalle 11 alle 15.

