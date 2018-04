Al Bano e Romina a Ballando con le stelle: ultime novità

Al Bano e Romina di palco in palco. Sono la coppia storica della canzone italiana che, dopo anni di lontananza, ha deciso di tornare ad esibirsi insieme. Ormai tra i due il ritmo è quello di un tempo grazie ai nuovi concerti fatti in varie parti del mondo, davanti agli occhi dei fan che non credevano più in una loro reunion artistica. Questa sera, Al Bano e Romina, calcheranno anche la pista danzante del programma di Rai 1, Ballando con le stelle.

Colpo grosso di Milly Carlucci. La conduttrice è riuscita a portare un’altra coppia in grado di sostenere la sfida televisiva del sabato sera contro Maria De Filippi e il suo serale di Amici in onda su Canale 5. Al Bano e Romina sono portatori di successo assicurato per il programma della Carlucci perché nell’immaginario collettivo, come ha dichiarato in una recente intervista Romina Carrisi, “la loro storia è anche la proiezione di un sentimento popolare e che rivederli insieme regali l’illusione di rivivere il passato” (leggi l’intervista).

Al Bano e Romina presto nonni. A breve la loro figlia Cristel, che due anni fa ha sposato Davor Luksic, diventerà mamma per la prima volta. Una grande emozione e motivo di ulteriore riavvicinamento per i futuri nonni Al Bano e Romina Power. Intanto, domani sera, occhi puntati su Rai 1 per vederli di nuovo insieme a Ballando con le stelle, nella prima serata di Rai 1.

(Foto: NanoPress)