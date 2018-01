Al Bano ricorda Ylenia e parla di Romina: ‘Non so darmi una spiegazione’

La scomparsa di Ylenia un dolore difficile da dimenticare. Al Bano Carrisi è tornato a raccontarsi in televisione nel corso dell’intervista al Maurizio Costanzo Show. Qui ha ripercorso le fasi più importanti della sua carriera, il rapporto con Romina Power e la scomparsa 24 anni fa negli Stati Uniti di sua figlia Ylenia. Un dolore che per un padre è difficile da dimenticare e sopportare.

Il motivo della rottura con Romina Power. L’artista di Cellino San Marco si è soffermato proprio su Ylenia per raccontare che non fu la sua scomparsa a determinare la rottura con la moglie Romina: “Non è stata la scomparsa di Ylenia a creare la frattura tra me e Romina, anzi ha rappresentato la tregua. Avevo capito che il nostro rapporto, da parte sua, si era frantumato. Non so darmi una spiegazione, né lei me l’ha mai data. Evidentemente si era stancata di quel tipo di vita”.

L’armonia ritrovata con Romina e il ritiro dalle scene. Dal giorno della rottura con Romina sono passati tanti anni e oggi le cose sono cambiate in positivo: “Sono riuscito a ritrovare quell’Al Bano che cantava insieme a Romina divertendoci sul palcoscenico e ancora oggi ci divertiamo, punzecchiandoci, ridendo di noi, che è la cosa più bella che possa esserci, abbiamo recuperato”. Al Bano ha annunciato che si ritirerà dal palcoscenico a fine 2018.

(Foto: Altro Spettacolo)