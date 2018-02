Alba Parietti ed Enzo Miccio se ne dicono di tutti i colori in diretta

Il Festival della canzone italiana di Sanremo non riguarda mai solo la musica. Come tutte le kermesse, anche la moda diventa tema centrale e accende gli animi dei commentatori televisivi.

Quest’anno la questione moda ha fatto scoppiare una vera e propria guerra tra l’attrice/showgirl/opinionista Alba Parietti e il guru della moda, nonché presentatore televisivo Enzo Miccio. I due, ospiti a “La vita in diretta” su Rai1 se ne sono detti letteralmente di tutti i colori, urlandosi in faccia. Tutto è partito da un commento di Enzo, che ha detto, riguardo all’outfit dei membri del gruppo Il muro del canto, “non sono proprio nel mio stile”. Parietti, evidentemente infastidita dalle parole del suo collega opinionista, ha controbattuto, dicendogli “Mah, io se si vestissero come te li troverei ridicoli”.

L’attacco, di apparente carattere personale, ha mandato su tutte le furie il guru della moda, che si è rivolto a Parietti dicendole “Ascolta bella, stai un po’ calma perché tu di vestiti non ne sai assolutamente nulla, visto che alle quattro del pomeriggio ti vesti come se fossimo a Capodanno”.

Il battibecco tra i due antagonisti è proseguito, con Alba che ha detto a Enzo “Bella lo dici a tua sorella. Ah, lesa maestà del grande stilista”.

Solo un provvidenziale intervento della presentatrice del programma ha evitato che lo scontro tra i due si inasprisse ulteriormente. Insomma non c’è proprio niente da fare: che sia per la musica o per altre questioni, il festival di Sanremo scalda sempre gli animi. Anche quando non c’è ne sarebbe alcun motivo.

