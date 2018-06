Amici 2018: Emma è stata eliminata, ecco quando andrà in onda la finale

Ieri sera si è disputata la semifinale nella scuola di Amici 2018. I finalisti sono Lauren, Irama, Carmen e Einar mentre Emma non c’è l’ha fatta ed ha dovuto lasciare il programma. Tanti gli ospiti di Maria De Filippi.

In volo verso la finale di Amici 2018: i quattro finalisti

Lauren, Irama, Carmen ed Einar sono i quattro finalisti di Amici 2018. La puntata della semifinale è stata ricca di emozioni sia per i tanti ospiti che sono arrivati in studio, sia per la modalità di sfida scelta per gli allievi rimasti in gara. Non più due squadre contrapposte l’una all’altra, la bianca e la blu, ma una sfida tutti contro tutti per agguantarsi una delle quattro maglie per accedere alla tanto agognata finale.

Emma eliminata dal voto del pubblico



Emma ha sostenuto l’ultima sfida contro Einar. Entrambi hanno lottato per la quarta maglia disponibile per accedere alla finale e la loro sfida è stata giudicata soltanto dal pubblico a casa (senza il giudizio della commissione).

Emma ha cantato prima il suo inedito ‘I need somebody’ e poi la nota canzone di Al Bano ‘E’ la mia vita’. Einar il brano ‘Salutalo da parte mia’ e poi il pezzo di Biagio Antonacci ‘Se io, Se lei’. Gli allievi hanno ricevuto i complimenti della commissione e il pubblico ha scelto di dare l’ultima maglia ad Einar. Emma ha ringraziato i professori e il pubblico e ha lasciato la scuola.

Ecco gli ospiti della semifinale

Alla puntata di ieri sera hanno preso parte molti ospiti provenienti dal mondo della musica: Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Gianna Nannini, Alvaro Soler. Per la categoria degli attori era presente Beppe Fiorello.

Nel corso della puntata Einar si è esibito con Fiorella Mannoia con il brano ‘E penso a te’ mentre Emma con Alvaro Soler sulle note di ‘El mismo sol’. Irama ha invece cantato con Fabrizio Moro, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con Ermal Meta, con la canzone ‘Pensa’ e Lauren ha ballato assieme a Beppe Fiorello la pizzica salentina di Domenico Modugno. Carmen si è esibita con Gianna Nannini con il brano ‘Meravigliosa creatura’.

Quando andrà in onda la finale?

La finale di Amici 2018 si disputerà lunedì 11 giugno. Chi vincerà l’edizione di quest’anno? Emma è stata eliminata e in gara sono rimasti soltanto Lauren, Irama, Carmen e Einar.

(Foto: FullSong.it)