Amici 2018: Lauren batte Bryan e Carmen si aggiudica il serale, le parole di Biondo

Ieri sera è andata in onda la settima puntata di Amici 2018 di Maria De Filippi (leggi il resoconto della scorsa puntata). In gara sono rimasti pochi concorrenti e la puntata è stata vinta dalla cantante Carmen. Ecco alcuni momenti salienti della trasmissione: la vittoria di Lauren, il rap polemico di Romina Power e l’eliminazione di Biondo.

Lauren si aggiudica la Vittoria

Maria De Filippi, padrona di casa di Amici, ha aperto la settima puntata introducendo l’arrivo di Elisa in commissione esterna (al posto di Emma Marrone) e Gerry Scotti come presidente. La prima sfida ha riguardato i ballerini Lauren e Bryan. Lauren si è esibita in un numero di danza sulle note di ‘Perdere l’amore’, pezzo cantato in diretta da Massimo Ranieri. Bryan è stato invece accompagnato musicalmente da un altro gigante della musica italiana: Al Bano, con la sua canzone ‘Nel sole’.

I due ballerini si sono sfidati a colpi di medley per poi affrontare la prova proibitiva di ballo che li ha visti cimentarsi nella pole dance. Ad aggiudicarsi la coppa di vincitore è stata Lauren mentre a Bryan viene assegnata una borsa di studio da 25.000 euro e il premio Vitasnella.

Al Bano e Romina ospiti con polemica

La coppia artistica, dopo aver partecipato nelle scorse settimane a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, ha scelto di ripresentarsi anche da Maria De Filippi. I due si sono esibiti in una rivisitazione della loro nota canzone ‘Felicità’ con un inserto rap cantato da Romina Power. Parole forti contro un certo di tipo di televisione dalle quali si è dissociata a fine esibizione Maria De Filippi.

Irama porta a casa le prime sfide

Il serale è proseguito con i classici confronti tra i concorrenti rimasti in gara. A sfidarsi per primi sono stati Irama e Einar: il primo ha ricevuto i complimenti di Al Bano ed entrambi hanno incassato l’elogio di Simona Ventura che non è riuscita a eleggere il suo preferito. Alla fine l’ha spuntata Irama. Dopo il primo confronto è arrivato il momento di una comparata che ha visto predominare Emma contro Carmen sulle note di ‘Titanium’. Si è esibita poi Lauren che è stata battuta da Irama.

I duetti con J-Ax e Fedez e la vittoria di Carmen



Il serale è proseguito con l’arrivo di altri ospiti che piacciano molto ai giovani: Fedez e J-Ax. Il primo si è esibito con ‘Maria Salvador’ insieme a Einar e Carmen mentre il secondo con ‘Cigno nero’ insieme a Biondo ed Emma. I bianchi si sono aggiudicati la vittoria col 51 per cento delle preferenze e Irama, il più votato, è stato automaticamente salvato dalla prima fase di eliminazioni.

Per Biondo ed Einar viene stabilito che nel caso in cui non dovessero risultare vincitori di puntata, dovranno affrontarsi in una sfida diretta. Prima di proseguire con le sfide è andato in onda il divertente siparietto della lip-sinc battle con Elisa e Giulia vincitrici contro Gerry e Simona. A conclusione delle sfide Carmen, con una performance di ‘Oggi sono io’, canzone di Alex Britti, si è conquistata il titolo di vincitrice della puntata.

Le prime parole di Biondo dopo l’eliminazione



A fine puntata, concluse le sfide, è toccato proprio a Biondo ed Einar giocarsi il tutto per tutto in una sfida diretta fatta di ben cinque brani a testa. Einar ha cantato ‘Una lunga storia d’amore’, ‘Falco a metà’, ‘Chissà se lo sai’, ‘Il diario degli errori’, ‘Non c’è mentre’ e Biondo ‘Dejavu’, ‘Una carezza in un pugno’, ‘Roof Garden’, ‘Strip club’, ‘La mia ex chiama’. Ad incassare la vittoria è stato Einar per 5-1: Biondo è stato eliminato dalla scuola di Amici.

Il giovane rapper ha voluto ringraziare tutti quelli “che hanno lavorato dietro le quinte e di cui la gente a casa non sa nulla”. Parole importanti con cui ha lasciato la scuola, pronto ormai per il vero debutto, quello con il pubblico fuori dalla realtà televisiva della scuola di Amici 2018. Il suo primo disco uscirà il 1 giugno.

(Foto: BitchyF)