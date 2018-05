Amici 2018: vince ancora Irama, dimezzati i concorrenti

La puntata di ieri sera di Amici 2018 non si è aperta con le tradizionali esibizioni corali ma è partita direttamente con le sfide tra i concorrenti delle due squadre. Irama ha vinto per la terza volta e per lui si ipotizza già la vittoria finale. Ecco una sintesi di quanto accaduto ieri sera.

In sessanta minuti eliminati quattro concorrenti, tre della bianca

La quinta puntata di Amici 2018, a differenza delle prime quattro puntate, è iniziata con le sfide tra i concorrenti delle due squadre. A pagare il tributo più alto di eliminati è stata la squadra bianca: sono fuori il cantautore Zic e i ballerini Valentina e Luca mentre della Blu il cantante Matteo. Dopo la prima ora di trasmissione rimangono in gara sette concorrenti e, molto probabilmente, non ci sarà il tempo di fare un ripescaggio per gli eliminati di ieri sera perché alla finale del 2 giugno mancano tre puntate.

La vittoria di Einar e la sfida incrociata per Emma e Carmen



A fine prima prova la commissione esterna ha sancito la vittoria di Einar mandando il cantante direttamente alla seconda fase. Qui si è conteso la vittoria di puntata con Biondo, tornando a vincere per la terza volta il serale. Si salvano anche Emma e Carmen, dopo una sfida incrociata chiesta da Rudy Zerby perché giudicate “artiste sovrapponibili”. Le quattro eliminazioni, insomma, sono più che sufficienti per la quinta puntata di Amici 2018.

Il duetto romantico di Biondo e Emma

È trascorsa soltanto una settimana dal bacio in diretta tra Biondo ed Emma che i due sono stati di nuovo protagonisti di un altro momento romantico. Ieri sera la coppia di cantanti ha duettato sulle note della canzone I’ll be missing you di Puff Daddy, Faith Evans e 112. Questa volta non c’è stato il bacio ma l’esibizione è piaciuta talmente tanto da far scattare la standing ovation del pubblico.

In vista del finale

Ormai mancano poche puntate alla finale del 2018. Tra i concorrenti rimasti in gara, i più quotati sono Biondo e Irama. Il primo ha ricevuto proposte da tre case discografiche, Sony, Universal e Warner mentre il secondo dalla Sony e dalla Warner. In molti già vedono entrambi giocarsi la finale di Amici 2018. Per ora, Irama vince ancora, e i concorrenti della scuola sono stati quasi dimezzati.

(Foto: BitchyF)