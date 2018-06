Amici 2018: vince Irama, le prime parole dopo la vittoria

Ieri sera si è disputata la finale di Amici, il longevo talent di Maria De Filippi giunto alla diciassettesima edizione. Sono arrivati in finale tre cantanti e una ballerina ed in palio c’erano ben quattro premi.

Irama è il vincitore di Amici 17: la dedica per la nonna scomparsa

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, ha vinto l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantautore, 23 anni, residente a Monza, ha conquistato il primo premio da 150mila euro in gettoni d’oro ed è riuscito ad aggiudicarsi anche un altro dei quattro premi in palio: quello offerto da Radio 105 del valore di 20mila euro in gettoni d’oro.

Al termine della sfida il pubblico, attraverso il televoto, ha assegnato al giovane cantautore il 63 per cento delle preferenze. Irama, prima di alzare la coppa del vincitore assoluto, ha dedicato la vittoria e un pensiero a sua nonna, scomparsa qualche anno fa, e per la quale ha scritto il brano ‘Un respiro’.

La finale disputata senza tuta e al fianco di quattro star della musica



I cantanti Einar, Carmen e Irama e la ballerina Lauren, i quattro allievi finalisti, sono entrati in studio sulle note di ‘Viva la vida’ dei Coldplay. Tutti in abito elegante, niente tutine, e con molta voglia di chiudere in grande la loro esperienza nella scuola. Ad accompagnarli nel corso dell’ultimo serale c’erano il violoncellista croato Stjepan Hauser e gli artisti italiani Emma, Elisa, Michele Bravi e Alessandra Amoroso.

Ecco a chi sono andati i premi

Alla ballerina Lauren, portata in trionfo dal corpo di ballo di Amici, è andato il secondo premio in palio, quello della critica, del valore di 50mila euro offerto da Vodafone e assegnato dai principali giornali italiani. Il quarto premio, offerto dall’Università eCampus, consistente in una borsa di studio universitaria è andato invece a Carmen.

Ad Irama è stato poi assegnato il secondo premio di 20mila euro in gettoni d’oro offerto da Radio 105 e si è così arrivati a scoprire l’ultima carta, quella del vincitore assoluto, che in questa edizione è stato Irama. Il cantante ha confermato tutti i pronostici della vigilia e ha portato a casa una vittoria che, forse, all’inizio di questa avventura televisiva non si aspettava di conquistare.

(Foto: BitchyF)