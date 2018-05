Amici 2018: vince la finalissima Carmen, rimandata eliminazione

La puntata di ieri sera di Amici 2018 si è aperta con le sfide tra i concorrenti delle due squadre. Carmen ha vinto la finalissima e un’altra eliminazione è stata rimandata alla prossima settimana.

Emma e Carmen alla pari: restano nella scuola

Nella precedente serale di Amici era stata proposta da Rudy Zerby una sfida incrociata per Emma e Carmen perché giudicate artiste sovrapponibili. Una sfida che si è tenuta ad inizio puntata e che ha visto le cantanti impegnate in una serie di prove di comparazione: la prima sulle note di ‘Somebody to love’ dei Queen in duetto con Il Volo, la seconda su ‘A natural woman’ di Aretha Franklin mentre nella terza prova Emma ha duettato con Arisa su ‘Meraviglioso amore mio’ e Carmen ha duettato con Emma Marrone sul singolo della cantante ‘Mi parli piano’.

Nella prova finale Emma si è cimentata con la canzone ‘Nothing compares 2 U’ di Sinead O’Connor e Carmen con ‘Bella senz’anima’ di Riccardo Cocciante. Al momento della decisione la giuria ha espresso nuovamente un voto alla pari con quattro professori che hanno scelto di salvare Emma e altri quattro che hanno scelto di salvare Carmen. Le due cantanti sono rimaste entrambe in gara.

I bianchi vincono al televoto



Dopo la prova incrociata è iniziata la sfida tra le due squadre all’insegna del cambiamento introdotto dalla produzione. Niente prove corali e via alle sfide dirette tra i concorrenti delle due squadre giudicate dal pubblico da casa con il televoto. A predominare è stata la squadra blu che ha vinto tre prove mentre i bianchi due prove.

Il risultato della sesta ed ultima prova, nella quale si sono confrontate Emma e Carmen, non è stato invece rivelato. I concorrenti della squadra bianca sono andati tutti a rischio eliminazione. È stato poi aperto un televoto per decidere chi tra la ballerina Lauren e i cantanti Carmen e Einar dovessero accedere alla finalissima. A vincere sono state Carmen e Lauren mentre Einar è finito a rischio a eliminazione.

Vince la finalissima Carmen

È iniziata quindi la finalissima con Carmen che è scesa in gara con il brano ‘Quando finisce un amore’ di Riccardo Cocciante e Lauren si è esibita con una coreografia con musiche prese da alcune hit di Rihanna. A giudicare l’esibizione la commissione esterna composta da Emma Marrone, Arisa, Simona Ventura, Heather Parisi, Michelle Hunziker e Giulia Michielini. Il verdetto ha visto primeggiare Carmen e Lauren ha dovuto raggiungere gli altri concorrenti a rischio eliminazione.

Emma si salva e la Celentano propone sfida diretta tra Lauren e Bryan

Luca Tommassini, direttore artistico, ha avuto la possibilità di salvare uno dei concorrenti a rischio eliminazione ed ha scelto la cantante dei bianchi Emma. Nella fase dedicata alle eliminazioni Alessandra Celentano ha proposto una sfida a eliminazione diretta tra gli unici ballerini rimasti in gara: Lauren e Bryan. Gli altri professori hanno accettato e, al termine delle esibizioni dei ballerini, sono stati chiamati a dare un voto con il quale decidere chi salvare e chi eliminare tra i due. Chi dei due avesse vinto, in quanto unico ballerino rimasto in gara, sarebbe stato proclamato vincitore della categoria ‘danza’.

I professori hanno espresso cinque voti a favore di Lauren e due a favore di Bryan. La vittoria della ballerina è stata però rimandata alla prossima settimana perché Rudy Zerby ha chiesto di poterci pensare su, un po’ come successo la scorsa settimana per i professori di ballo. Una nuova vittoria ‘congelata’ al sesto serale di Amici 2018 con Carmen che ha vinto la finalissima ed un’altra eliminazione rimandata.

(Foto: FullSong.it)