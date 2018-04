Amici serale: Heather Parisi ed Ermal Meta contro Biondo

Il terzo serale della scuola di Amici vede scendere in campo Heather Parisi ed Ermal Meta contro l’uso di auto-tune da parte di Biondo. Intanto Valentina riceve una bella notizia in diretta.

Heather Parisi ed Ermal Meta contro l’uso di auto-tune

Heather Parisi ed Ermal Meta hanno criticato l’utilizzo di auto-tune da parte di Biondo. I due artisti sono andati all’attacco del giovane rapper che gareggia in squadra con i bianchi: “Stai imbrogliando, stai ammettendo di non saper cantare ricorrendo a una macchinetta che ti renda intonato”, ha detto la Parisi dopo la performance di Biondo.

La difesa di Biondo: lo usa anche Ghali

Il rapper si è difeso affermando che l’auto-tune è utilizzato anche da Ghali, pseudonimo di Ghali Amdouni, rapper italiano. Questa affermazione ha provocato un ulteriore attacco di Ermal Meta che ha ricordato a Biondo come il suo collega più noto utilizzi questo strumento per realizzare una cosa completamente diversa da quello che fa lui. Le polemiche sono andate avanti per tutta la serata e Biondo è rimasto al suo posto nella scuola.

Valentina riceve il verdetto medico accanto a Maradona



La ballerina ha ricevuto in diretta il responso del medico. Dopo il suo infortunio ha corso il rischio di dover abbandonare la scuola ma, grazie alle impegnative terapie seguite, è riuscita a riprendersi e potrà gareggiare nel prossimo serale. Valentina ha ricevuto il suo verdetto medico accanto a Maria e all’ospite d’eccezione del serale di ieri sera: Diego Armando Maradona. El pibe de oro ha poi ballato nel corso della puntata con Belen Rodriguez.

C’è da aspettarsi che la scia di polemiche sull’auto-tune non si sia conclusa con il terzo serale di Amici ed Heather Parisi ed Ermal Meta forse si scaglieranno ancora contro Biondo.

