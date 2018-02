Anna Mazzamauro in tv: ‘Non è stato Brignano a picchiarmi’

Anna Mazzamauro torna a parlare di quanto accaduto sul set del film di Fausto Brizzi. L’attrice aveva rilasciato a dicembre scorso un’intervista in cui accusava di essere stata picchiata e strattonata da un collega sul set del film di Brizzi. Da lì in avanti si sono rincorse varie voci su chi fosse stato l’autore di un gesto così deplorevole e l’attenzione andò su Enrico Brignano. L’attore romano si è dichiarato sin da subito innocente e la questione è stata risolta dalla diretta interessata nel corso dell’intervista rilasciata al programma La Confessione di Peter Gomez. Qui la mitica signorina Silvani di Fantozzi ha rotto il silenzio su quanto accaduto sul set del film ‘Poveri ma ricchi’: “No, non è stato Enrico Brignano a picchiarmi sul set di ‘Poveri, ma ricchi’”.

Chi è stato l’autore dello schiaffo? Gomez ha incalzato l’attrice, invitandola a dirgli chi fosse stato l’autore della violenza subìta sul set: “Siccome, senza volerlo, ho accavallato una mia battuta su quella di un altro attore – ha affermato l’attrice -, sono stata strattonata con tanta forza che si è spostato il menisco dell’orecchio”. Un danno a vita molto grave e il fatto, secondo la Mazzamauro, è stato posto sotto silenzio dai collaboratori sul set del film che le hanno chiesto di non parlare della vicenda: “Queste oche del Campidoglio starnazzavano per annunciare a Roma che stava per arrivare il barbaro”.

Per saperne di più, bisogna attendere l’intervista che andrà in onda questa sera alle ore 23:00 sul canale Nove.

(Foto: Cinema Fanpage)