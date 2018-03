Anticipazioni Beautiful 12-17 marzo: Eric scosso da una notizia clamorosa

Eric viene a sapere del tradimento di sua moglie. La soap statunitense, in onda dal lunedì al sabato alle 13:40, su Canale 5, torna oggi con nuove storie e le anticipazioni già svelano un grande colpo di scena. Eric è sconvolto e scompare di casa dopo aver saputo da Sheila che sua moglie Quinn lo ha tradito con il figlio Ridge. L’uomo si rifugia in un albergo dove incontra Sheila. Intanto Brooke interroga Coco e R.J. fino a farsi dire la verità sul perché del loro incidente: Coco stava inviando messaggi dal cellulare mentre guidava. Alla Spectra arriva una telefonata di Caroline che vuole parlare con Thomas del figlio.

Tutti sono preoccupati per la scomparsa di Eric. A casa Forrester sono tutti preoccupati per la scomparsa di Eric. Steffy e Liam vanno da Quinn che li ha informati della sparizione di Eric. Quinn pensa che il marito sia con Sheila e crede che la donna sia armata.

Carolin incontra Thomas e Sally. Thomas e Sally rimangono sopresi dalla visita di Caroline con il figlio Douglas. Le due donne si conoscono ma Sally teme che Caroline possa mettere in crisi il suo rapporto con Thomas.

Steffy e Liam raggiungono Eric in albergo e poi il dramma. Sheila si prende cura di Eric che non si fida più di nessuno e non vuole far sapere dove si trova finché non arrivano all’albergo Steffy e Liam. Dall’incontro dei quattro nasce una discussione che si trasforma in dramma. Cosa accadrà?

(Foto: France.tv)