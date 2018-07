Anticipazioni Beautiful: scontro tra Sheila e Quinn

La soap americana Beautiful va in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 13.40 su Canale 5. Ecco le anticipazioni della puntata di giovedì 19 luglio e venerdì 20 luglio 2018. La pace è fatta tra Bill e Liam mentre arriva lo scontro finale tra Sheila e Quinn.

Puntata giovedì 19 luglio

La mediazione attuata da Steffy è andata in porto e chissà quali reazioni provocherà in Liam e Bill. Liam è felice e spera di convincere suo padre a sostenere la Spectra. Wyatt resta fuori dalla vicenda anche se Katie vorrebbe un suo intervento. Intanto, nella sala massaggi, Quinn ferma le avance di Mateo che, poi, finisce per confessare il suo ruolo. Il ragazzo afferma di essere stato assoldato da Sheila Carter per dividere la Fuller da Eric Forrester.

Puntata venerdì 20 luglio

Liam e Bill fanno pace mentre Sheila parla con Eric e gli racconta che sua moglie si è lasciata sedurre da Mateo. La donna si reca poi alla villa per consegnare all’ex marito un ritratto. Eric, emozionato alla vista del ritratto, decide di metterlo al posto di quello di Quinn e si reca in cantina per riporre quest’ultimo. Lascia Sheila da sola che, dopo poco tempo, si ritrova faccia a faccia con Quinn. Cosa succederà tra le due donne? È tutto per questa settimana con le anticipazioni di Beautiful.

(Foto: Televisionando)