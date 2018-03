Anticipazioni Don Matteo 11: due casi difficili e un fidanzamento inaspettato

Torna domani sera, con due nuovi episodi, il prete investigatore in bicicletta più seguito d’Italia, interpretato da Terence Hill. L’appuntamento è per domani alle 21:25 su Rai 1. Ecco le trame dei due episodi della puntata di giovedì 28 marzo 2018.

Trama ventunesimo episodio: “La crepa”. I Carabinieri indagano su un caso di apparente suicidio che sta scuotendo la cittadina di Spoleto e Don Matteo, come sempre, cerca di dare il suo prezioso contributo. Il maresciallo, forse, riuscirà a battere Don Matteo a scacchi grazie all’aiuto del capitano Anna Olivieri, forte della sua bravura in questo gioco. Infatti, grazie ad un patto, il capitano aiuta il maresciallo dandogli qualche consiglio su come vincere la partita e Cecchini, a sua volta, fornisce dei consigli al capitano su come conquistare il PM Marco Nardi.

Trama ventiduesimo episodio: “Premonizioni”. Un caso di omicidio mette in seria difficoltà sia i Carabinieri che il fine intuito di Don Matteo. Cosimo convince, pur contro la sua volontà, il maresciallo Cecchini a partecipare ad una gara di ciclismo. Intanto Sofia decide di recarsi a Perugia per conoscere un fotografo. Seba è preoccupato per lei perché pensa che il fotografo possa approfittarsi della ragazza. Il capitano Olivieri deve poi fronteggiare ciò che non si aspettava: il fidanzamento di sua sorella con il PM Nardi. Cosa farà?

Il cast di Don Matteo: Terence Hill è Don Matteo, Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta è il Capitano Anna Olivieri, Nathalie Guetta è Natalina Diotallevi, Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi, Caterina Sylos Labini è la signora Cecchini, Teresa Romagnoli è Chiara Olivieri, Cristiano Caccamo è Giovanni Santucci, Francesco Scali è Pippo, Giulia Fiume è Rita Trevi, Federico Russo è Seba, Maria Sole Pollio è Sofia, Federico Ielapi è Cosimo, Pietro Pulcini è l’appuntato Piero Ghisoni, Domenico Pinelli è Romeo Zappavigna, Francesco Castiglione è Barba.

(Foto: SuperGuidaTV)