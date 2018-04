Anticipazioni Don Matteo 11: il PM si fidanza

Don Matteo si “allunga” un po’. La Rai ha deciso di diluire gli ultimi episodi della fiction di successo del prete investigatore in bicicletta: non più due ma soltanto uno a puntata. Infatti, giovedì scorso, è andato in onda soltanto il primo episodio, “La crepa”, in cui i carabinieri hanno risolto un caso di apparente suicidio che ha scosso molto la cittadina di Spoleto. Provvidenziale è stato anche in questo caso l’aiuto di Don Matteo mentre il maresciallo ha iniziato a dispensare consigli al capitano Anna Olivieri su come conquistare il PM Marco Nardi. Cosa accadrà nella puntata del 5 aprile? Ecco l’anticipazione, ricordando che anche giovedì, alle ore 21:25 su Rai 1, andrà in onda un solo episodio (il doppio appuntamento dovrebbe tornare nei due restanti giovedì).

Trama ventiduesimo episodio: “Premonizioni”. Un caso di omicidio mette in seria difficoltà sia i Carabinieri che il fine intuito di Don Matteo. Cosimo convince, pur contro la sua volontà, il maresciallo Cecchini a partecipare ad una gara di ciclismo. Intanto Sofia decide di recarsi a Perugia per conoscere un fotografo. Seba è preoccupato per lei perché pensa che il fotografo possa approfittarsi della ragazza. Il capitano Olivieri deve poi fronteggiare ciò che non si aspettava: il fidanzamento di sua sorella con il PM Nardi. Cosa farà?

Il cast di Don Matteo: Terence Hill è Don Matteo, Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta è il Capitano Anna Olivieri, Nathalie Guetta è Natalina Diotallevi, Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi, Caterina Sylos Labini è la signora Cecchini, Teresa Romagnoli è Chiara Olivieri, Cristiano Caccamo è Giovanni Santucci, Francesco Scali è Pippo, Giulia Fiume è Rita Trevi, Federico Russo è Seba, Maria Sole Pollio è Sofia, Federico Ielapi è Cosimo, Pietro Pulcini è l’appuntato Piero Ghisoni, Domenico Pinelli è Romeo Zappavigna, Francesco Castiglione è Barba.

