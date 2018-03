Anticipazioni Don Matteo 11: il prete investigatore viene rapito

Il prete investigatore che vive nel cuore verde d’Italia, l’Umbria, viene rapito. Ecco tutte le anticipazioni.

Trama diciassettesimo episodio: “Genitori e figli”. Nel primo episodio una psicoterapeuta viene aggredita e i Carabinieri, guidati dalla ‘capitana’ Anna iniziano subito le indagini. Chiara, la sorella di Anna, è giù di corda per aver chiuso un’altra storia e torna a Spoleto dove, a prendersi cura di lei, ci pensa il maresciallo Cecchini. Succede però qualcosa: il maresciallo perde le tracce della donna e chiede aiuto al PM Marco Nardi. Intanto Sofia indaga su chi sia il suo vero padre.

Trama diciottesimo episodio: “Don Matteo sotto tiro”. Occhi puntati su Don Matteo che verrà rapito e tenuto prigioniero da Isabel, una ragazza in fuga. In canonica arriva un giovane sacerdote e tutti sono preoccupati perché pensano che possa prendere il posto del prete investigatore. Chiara invece decide di tornare dal suo ex fidanzato. I carabinieri riusciranno a trovare Don Matteo?

Il cast di Don Matteo: Terence Hill è Don Matteo, Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta è il Capitano Anna Olivieri, Nathalie Guetta è Natalina Diotallevi, Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi, Caterina Sylos Labini è la signora Cecchini, Teresa Romagnoli è Chiara Olivieri, Cristiano Caccamo è Giovanni Santucci, Francesco Scali è Pippo, Giulia Fiume è Rita Trevi, Federico Russo è Seba, Maria Sole Pollio è Sofia, Federico Ielapi è Cosimo, Pietro Pulcini è l’appuntato Piero Ghisoni, Domenico Pinelli è Romeo Zappavigna, Francesco Castiglione è Barba.

(Foto: Panorama)