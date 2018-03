Anticipazioni Don Matteo 11: scatta la scintilla tra la ‘Capitana’ e il PM?

Torna domani serà, con due nuovi episodi, il prete investigatore in bicicletta più seguito d’Italia, interpretato da Terence Hill. Nella puntata di giovedì 15 marzo lo share è arrivato al 26,9 per cento, pari a 6.269.000 di spettatori. L’appuntamento è per domani alle 21:25 su Rai 1. Ecco le trame dei due episodi della puntata di giovedì 22 marzo 2018.

Trama diciannovesimo episodio: “Dimmi chi sei”. Il maresciallo Cecchini pensa che tra la ‘capitana’ Anna Olivieri e il PM Marco Nardi possa nascere una relazione e allora ci mette il suo solito zampino per capire come favorire la scintilla tra i due. A Spoleto però succede qualcosa di grave: uno chef viene ucciso e i carabinieri sono chiamati ad indagare, non senza l’aiuto e l’intuito dell’impareggiabile Don Matteo. Intanto Sofia scopre la vera identità di suo padre.

Trama ventesimo episodio: “Sola andata”. Federico è deciso a lasciare Spoleto per andare in Svizzera per un trattamento di fine vita. Decide di non partire più per restare accanto ad una sua amica che ha subìto un’aggressione. Nella seconda puntata vedremo casa Cecchini invasa dai tarli e il maresciallo, sua moglie Caterina, la ‘capitana’ Anna e sua sorella Chiara chiederanno ospitalità al PM Nardi. Cosa succederà? Chiara proverà ancora a sedurre Nardi? Sofia, stanca di subìre le vessazioni di Alice, le racconterà tutta la verità su quanto è accaduto il giorno dell’incidente.

Il cast di Don Matteo: Terence Hill è Don Matteo, Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta è il Capitano Anna Olivieri, Nathalie Guetta è Natalina Diotallevi, Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi, Caterina Sylos Labini è la signora Cecchini, Teresa Romagnoli è Chiara Olivieri, Cristiano Caccamo è Giovanni Santucci, Francesco Scali è Pippo, Giulia Fiume è Rita Trevi, Federico Russo è Seba, Maria Sole Pollio è Sofia, Federico Ielapi è Cosimo, Pietro Pulcini è l’appuntato Piero Ghisoni, Domenico Pinelli è Romeo Zappavigna, Francesco Castiglione è Barba.

(Foto: Si24)