Anticipazioni Don Matteo 11, settima puntata: arriva Carlo Conti

Carlo Conti fa un “salto” da Don Matteo. Il famoso prete investigatore interpretato da Terence Hill, che conquista ogni settimana milioni di telespettatori, sta per tornare con il suo appuntamento settimanale. Giovedì 1 marzo andrà in onda su Rai 1 la settima puntata con due nuovi episodi. In quello intitolato “Una famiglia normale” ci sarà come ospite d’eccezione Carlo Conti. Il presentatore televisivo sarà alle prese con il piccolo Cosimo.

Anticipazioni dodicesimo episodio: “Pene d’amore”. Il maresciallo Cecchini e la Capitana Anna sono alle prese con un caso difficile, collegato ad un amore nato tra le mura del carcere. Anna riceve la visita di sua madre Elisa, ignara dei cambiamenti avvenuti nella vita della figlia. Il maresciallo cerca di aiutarla a modo suo, creando così ulteriori problemi. Sofia, la ragazza ospitata in canonica da Don Matteo, trova il suo atto di nascita.

Anticipazioni tredicesimo episodio: “Una famiglia normale”. Carlo Conti interpreta se stesso e arriva nel paesino di Spoleto per girare una nuova puntata della sua trasmissione. La sua presenza crea non poco movimento, soprattutto per i Carabinieri, intenti ad indagare su un caso di bullismo. Il piccolo Cosimo cerca di entrare in contatto con il presentatore perché affascinato dal mondo della televisione e vorrebbe partecipare alla trasmissione, anche se per farlo dovrebbe presentarsi con la sua famiglia. Il maresciallo, anche qui, cercherà di aiutare il piccolo, al quale è molto affezionato.

Il cast di Don Matteo undici: Terence Hill è Don Matteo, Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta è il Capitano Anna Olivieri, Nathalie Guetta è Natalina Diotallevi, Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi, Caterina Sylos Labini è la signora Cecchini, Teresa Romagnoli è Chiara Olivieri, Cristiano Caccamo è Giovanni Santucci, Francesco Scali è Pippo, Giulia Fiume è Rita Trevi, Federico Russo è Seba, Maria Sole Pollio è Sofia, Federico Ielapi è Cosimo, Pietro Pulcini è L’appuntato Piero Ghisoni, Domenico Pinelli è Romeo Zappavigna, Francesco Castiglione è Barba.

(Foto: Caffeina Magazine)